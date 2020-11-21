 

Более 57 млн человек в мире заболели COVID-19

21.11.2020, 9:54, Новости дня

По состоянию на утро 21 ноября в мире коронавирусом заразилось 57,56 млн человек, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

От COVID-19 скончалось 1,37 млн человек, выздоровело 36,88 млн.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 11,9 млн, умерло 254 тыс. человек, излечилось 4,46 млн.

В Индии, которая находится на втором месте, 9,05 млн заболевших, 132,7 тыс. умерших и 8,48 млн выздоровевших.

Третье место по числу заболевших занимает Бразилия: в стране 6,02 млн человек инфицированы, 168,6 тыс. – умерли, выздоровело 5,43 млн человек.

На четвертом месте Франция с 2,16 млн заболевших и 48,3 тыс. умерших, на пятом Россия – 2,02 млн человек инфицированы, 34,98 тыс. умерли.

В Испании, Великобритании, Аргентине, Италии, Колумбии и Мексике количество заболевших COVID-19 превысило миллион человек. Перу приближаются к этому показателю.

Украина остается на 17-м месте в мире по распространению заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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