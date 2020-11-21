Людей с острова Русского решили вывозить паромом из-за перекрытия моста

21.11.2020, 9:46, Новости дня

Власти организуют паром для вывоза людей с острова Русского на материк из-за временного перекрытия моста, информирует правительство Приморского края.

В правительстве региона сообщили, что «в ближайшее время, пока мост закрыт для движения автотранспорта, краевые и городские власти организуют паромную переправу для желающих покинуть территорию острова», передает РИА «Новости».

Мэрия Владивостока сообщила со ссылкой на ФКУ ДСД «Дальний Восток», что «из-за сильного обледенения вант на Русском мосту произошло повреждение кожуха одной из вант», при этом «сама ванта не пострадала».

Отмечается, что «кожух носит декоративный характер», его замена «произойдет в ближайшее время в рабочем порядке».

Представитель мэрии также сообщил, что движение по мосту могут возобновить вечером в субботу.

Между тем на острове перед мостом скопилась длинная очередь из машин. Движение по мосту было перекрыто на неопределенный срок около 10.00 в субботу из-за падения льда с вант.

Это единственный способ попасть на остров Русский, обычно паромы туда не ходят. На острове живут несколько тысяч человек, расположен ДВФУ, Медцентр ДВФУ, военные и пожарная части.

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Публикация от Anna (@abraza_la_luz)

С четверга в Приморье шел снег с дождем, был введен режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды.

Во Владивостоке с вечера среды поднялся сильный ветер, в четверг шел дождь, ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы.

На данный момент осадки везде прекратились.