Шойгу встретился с Пашиняном
21.11.2020, 9:46, Новости дня
Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит встречу с прибывшим в Ереван министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщили в правительстве республики.
В сообщении кабмина указывается, что в данный момент проходит встреча Пашиняна с Шойгу, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ожидается прибытие в Ереван министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также вице-премьеров РФ Александра Новака и Алексея Оверчука.
До этого президент Владимир Путин сообщил, что задачей делегации будет рассмотрение актуальных вопросов реализации трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска.
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