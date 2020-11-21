 

Шойгу встретился с Пашиняном

21.11.2020, 9:46, Новости дня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проводит встречу с прибывшим в Ереван министром обороны РФ Сергеем Шойгу, сообщили в правительстве республики.

В сообщении кабмина указывается, что в данный момент проходит встреча Пашиняна с Шойгу, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ожидается прибытие в Ереван министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также вице-премьеров РФ Александра Новака и Алексея Оверчука.

До этого президент Владимир Путин сообщил, что задачей делегации будет рассмотрение актуальных вопросов реализации трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Напомним, война в Нагорном Карабахе официально остановлена. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела туда миротворческие войска.



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