На Сахалине нашли мертвого шестимесячного ребенка

21.11.2020, 9:12, Разное

На Сахалине в одном из частных домов было обнаружено бездыханное тело шестимесячного ребенка. Инцидент произошел в населенном пункте Долинск.

На трупе младенца сотрудники местных правоохранительных органов не обнаружили видимых телесных повреждений и признаков насильственной смерти. В процессе досмотра дома не были зафиксированы следы возможного преступления. Судмедэкспертиза установит реальные причины смерти ребенка.

По факту случившегося продолжает проводиться проверка. По информации портала Newinform, после ее завершения будет принято процессуальное решение.