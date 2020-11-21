Лукашенко: Россия дала Беларуси отсрочку по кредиту в $1 млрд

21.11.2020, 9:04, Разное

Москва предоставила Минску отсрочку по уплате 1 млрд долларов госдолга, заявил в пятницу Александр Лукашенко.

«Мы договорились недавно с россиянами, что млрд долларов мы им в этом году не платим (они отложили наши долги). 500 млн долларов мы у них заимствовали через Евразийский банк. Я думал, поддержим машиностроение и прочее. А ничего подобного, все пятьсот млн я пока держу и финансирую лечение людей от ковида. Здоровье людей – главное, и никуда от этого не денешься. Поэтому где-то надо потерпеть, сжав зубы, — уж очень непростой будет следующий год», — цитирует выступление Лукашенко его пресс-служба.

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14 сентября президент России Владимир Путин пообещал Лукашенко кредит а размере 1,5 млрд долларов.

В октябре совет Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) утвердил предоставление кредита в размере 500 млн долларов для предотвращения дефицита консолидированного бюджета Беларуси на десять лет с льготным периодом в пять лет и с плавающей процентной ставкой.