Куда же пропал Тунгусский метеорит?

21.11.2020, 18:53, Разное

Ранним утром 30 июня 1908 года некий объект с чудовищным грохотом приземлился в Сибири. В результате 2150 квадратных километров леса (это примерно 80 миллионов деревьев) превратились в груды обгорелых щепок и обломков. Свидетельства очевидцев описывают сияющий шар, из-за которого в домах разбивались окна и осыпалась штукатурка. Позже исследователи охарактеризовали это событие как взрыв метеора, мощность которого составила 30 мегатонн, на высоте от 10 до 15 километров.

Хотя сам кратер так и не был обнаружен, поиски фрагментов руды метеоритного происхождения продолжаются до сих пор. Но большой астероид, состоящий преимущественно из железа и входящий в атмосферу Земли под небольшим углом и затем снова скрывшийся в космосе, как раз мог произвести подобный разрушительный эффект не оставив никаких следов.

– Мы изучили условия прохождения астероидов диаметром 200, 100 и 50 метров, состоящих из трех типов материалов — железа, камня и водяного льда, через атмосферу Земли с минимальной высотой траектории в диапазоне от 10 до 15 километров, — говорят авторы этой теории и в частности астроном Даниил Хренников из Сибирского федерального университета. — Полученные результаты подтвердили нашу идею, объясняющую одну из давних проблем астрономии — Тунгусского явления, которое до сих пор не получило разумных и всесторонних интерпретаций. Мы утверждаем, что инцидент в Тунгуске был вызван железным астероидным телом, которое прошло через атмосферу Земли и вернулось к околосолнечной орбите.

Ледяное тело — гипотезу, предложенную российскими исследователями в 1970-х годах, было довольно просто исключить. Тепло, генерируемое трением об атмосферу на такой скорости, полностью расплавило бы ледяное тело еще на подлете. Каменный метеор также с высокой долей вероятности рассыплется на куски из-за повышения давления, когда воздух проникает внутрь летящего тела через микротрещины. Лишь железные метеоры достаточно устойчивы, чтобы сохранить свою целостность.

То есть наиболее вероятный виновник — железный метеорит от 100 до 200 метров в поперечнике, который пролетел 3000 километров сквозь атмосферу. При таких характеристиках его скорость должна была составлять 7 метров в секунду, а высота полета — 11 километров.

Эта модель объясняет сразу несколько характеристик Тунгусского явления. Отсутствие ударного кратера обусловлено тем, что метеор попросту не упал на Землю. Отсутствие железного мусора также объясняется высокой скоростью, поскольку объект будет двигаться слишком быстро и будет слишком горячим, чтобы терять вещество. Исследователи заявили, что любая потеря массы может быть вызвана сублимацией отдельных атомов железа, которые будут выглядеть точно так же, как и обычные земные оксиды — так что выделить их из почвы нельзя.