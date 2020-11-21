«Помесь белого медведя и барана» – очень странный монстр из лесов Западной Вирджинии

21.11.2020, 8:43, Разное

Удивительное чудовище, похожее на белого медведя с рогами, как у барана, бродит по лесам на границе штатов Вирджиния и Западная Вирджиния (США). Оно передвигается на четвереньках и имеет лысый хвост, как у опоссума, поэтому это явно не йети.

В Вирджинии и Западной Вирджинии вот уже на протяжении многих десятков лет рассказывают о причудливом лесном звере, который не похож ни на йети, ни на чупакабру, ни на какого-то иного известного криптида.

Чаще всего очевидцы отмечают его очень большие размеры, как с крупного медведя, и белый цвет шерсти. При этом существо также обладает рогами на голове и передвигается на четырех лапах.

Граница между юго-западом Вирджинии и Западной Вирджинией это место, где живет сей странный зверь, и есть теория, что он прячется в глубоких старых шахтах, которых тут в изобилии.

Местные жители зовут этого монстра просто "белым существом" или "овцеквачем" (Sheepsquatch) по аналогии с сасквачем – американским аналогом йети. В местном народном фольклоре множество историей о нем.

Помимо перечисленных выше деталей внешности, у овцеквача очень большие и острые зубы, а форма головы похожа на медвежью, но глаза расположены ниже, чем у медведей. Может быть это какой-то древний вид медведей, чудом доживших до наших дней? Но как тогда быть с рогами?

И есть еще одна деталь, не позволяющая приписать овцеквача к медведям – его передние лапы. Они скорее похожи на руки с пальцами как у приматов или енотов. А сзади у него имеется довольно длинный безволосый хвост, как у опоссумов.

Многие очевидцы также уверяли, что от существа мерзко пахнет чем-то гнилым или тухлыми яйцами. Сильная вонь, к слову, известный признак йети.

Отдельные наблюдения овцеквача в округах Мейсон, Патнэм и Канава случались на протяжении всего ХХ века, но самая крупная волна встреч с ним произошла в 1990-е году в округе Бун.

В 1994 году двое детей играли на заднем дворе своего дома, стоящего рядом с лесом, и увидели среди деревьев крупного белого монстра. По словам детей он был похож на белого медведя и передвигался на четырех ногах, но иногда вставал на задние ноги и двигался вертикально. В этом случае его рост был под два метра.

Дети ужасно перепугались, но когда они начали кричать, зверь тоже испугался и кинулся бежать от них прочь в глубь леса. По пути он с легкостью ломал толстые ветви деревьев.

В 1995 году в том же округе Бун похожее существо увидела молодая пара, проезжавшая в автомобиле по дороге, идущей мимо леса. Они увидели крупное белое существо, сидящее в придорожной канаве. Когда они притормозили, то рассмотрели нечто, похожее на медведя, покрытое пепельно-белой шерстью.

По их описанию, на морде у существа было целых две пары глаз, но вполне возможно, что они приняли за глаза темные рога. Они не успели толком рассмотреть этого зверя, как он выскочил из канавы и кинулся к ним, нанеся несколько ударов по автомобилю. Пара успела уехать подальше, но когда приехали домой, они нашли на машине следы от глубоких когтей.

Следующая встречи с овцеквачем округа Бун произошла в 1999 году. Два местных жителя отправились на прогулку в лес и решили там заночевать. Они развели огонь и сидели возле него, наслаждаясь отдыхом, когда вдруг услышали совсем рядом странные животные звуки.

Один из мужчин описал их как фырканье и шарканье, а также звуки ходьбы чего-то крупного по лесной подстилке. Они решили, что рядом бродит лось или олень, но поняли, что ошибались, когда через несколько минут на их поляну к костру из кустов выскочило что-то очень большое и поросшее белой шерстью.

В панике оба мужчины кинулись бежать через лес в попытке добраться до своих домов, а существо начало преследовать их. Лишь когда мужчины пересекли границу леса, оно отстало и потеряло к людям весь интерес.

Наутро оба мужчины решились вернуться к костру. чтобы собрать там свои вещи. Они обнаружили, что вся поляна выглядела так, словно на ней "буйствовало стадо слонов". Земля была сильно изрыта.

В 1994 году в округ Мейсон приехал исследователь Эдвард Роллинз. Он пытался найти тут следы знаменитого Человека-Мотылька, так как были сообщения, что его видели в этом районе. Его он не нашел, зато в лесу возле ручья наткнулся на какое-то крупное существо, которое ворочалось в кустах.

"Логика подсказывала мне, что это была в худшем случае большая собака или даже бродячая корова, поскольку в округе Мейсон очень мало хищников. Тем не менее, я был охотником с подросткового возраста, и я хорошо знал, что Западную Вирджинию активно заселяют официально отсутствующие местные виды: то есть вполне возможно, что я вот-вот столкнусь лицом к лицу с тем, что могло бы посчитать меня своим обедом.

То, что я увидел, вышло из кустов, оно было большим существом с коричневато-белым мехом и этот мех выглядел грязным и спутанным, как будто животное мало что делало в плане ухода за собой. Я не могу быть уверен, смотрел ли я на грязно-белое животное или на коричневатое животное с белым подшерстком. Была поздняя осень, так что был смысл надеть "зимнее пальто".

Существо передвигалось на четвереньках, когда оно пересекло линию кустов и преклонило колени, чтобы напиться из ручья. Его передние конечности, единственные конечности, которые я ясно видел, заканчивались пальцами.

Его голова была длинной и с заостренной мордой, как у собаки, и у него были большие рога: не рога как у оленей, а рога с одним концом (как у овец). Я снова сжался в кустах и ​​смотрел, боясь не выдержать и убежать. Оно пило несколько минут, затем пересекло ручей и продолжило путь к Сандхилл-роуд. Убедившись, что его нет, я повернулся и побежал обратно к пруду, где припарковался".

Позже Роллинс отмечал, что существо при этом ужасно воняло серой. Правда он не был склонен приписывать это к его демонической природе или паранормальному проявлению. Он решил, что эта вонь пришла из-за загрязнения района промышленным предприятиями. Раньше тут был завод, где производили порох, и вода в местном ручье до сих пор насыщена камнями с серой. Если овцеквач бродил тут регулярно, то неудивительно, что он весь пропах этим веществом.

Еще один интересный случай встречи с овцеквачем произошел в июне 2011 года. Его видела женщина по имени Тина:

"Я видела это несколько недель назад во время прогулки с другом в парке Fairy Stone в штате Вирджиния. Мы были на одном из маршрутов около часа, когда остановились, чтобы немного отдохнуть и попить. Это был мой первый визит в этот парк, и я была рада, что местность, в которой мы находились, была уединенной.

После нескольких минут отдыха мы продолжили идти по тропе, когда мой друг внезапно остановился и указал направо на большую группу скал. Что-то двигалось там, примерно в 50 ярдах от нас, так что мы не могли хорошо рассмотреть. Мы лишь видели, что он был светлого цвета и был довольно крупным.

Мы замерли, желая узнать, что это за существо, хотя с каждой секундой оно меня все больше пугало. Когда мы начали идти, существо перебралось на скалу, где мы могли его хорошенько рассмотреть. Он был похож на медведя среднего размера, но его мех был очень светлым, желтовато-серым.

Голова тоже была очень странной. Морда была как у медведя, но темные круглые глаза были посажены ниже на голове. Он смотрел в нашу сторону, и мы не собирались задерживаться, чтобы посмотреть, что он собирается делать. Мы вернулись к машине и сразу же уехали домой."