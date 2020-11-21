Мнение: О настоящей бомбе под нашу Россию

21.11.2020, 7:52, Разное

Ошибаются те, кто считают, будто гигантской разрушительной силы бомба закладывается под современную нам Россию многотысячными и многодневными протестами на Дальнем Востоке. Хотя людей там реально достали неуклюжие кремлёвские власти, а также интриги и междусобойчики придворных олигархов. Точно так же и #Беларусь, где народ устал от многолетнего президентства Александра #Лукашенко, едва ли взорвёт Россию.

Нет, эта бомба под её фундамент заложена уже давно. И не обезврежена за 20 сытых лет при всех колоссальных возможностях. А вот теперь, не исключено, снова включился незримый таймер.

Всего один график показывает, откуда мог пойти обратный отсчёт.

Вот он.

Это реальные мировые цены на сырую #нефть в долларах 2016 года.

На графике видны два очень важных ценовых уровня. При ценах на нефть в 35-38 долл. за баррель (повторюсь, в долларах 2016 года, номинальные могли быть совсем иными) элиты начинали ощущать беспокойство и дискомфорт. Из-за чего пытались – порой лихорадочно, судорожно и алогично – что-нибудь поменять, чтобы сохранить #власть. А при уровне чуть выше 20 долл. (в том же масштабе цен) различные беды обрушивались на страну. Вплоть до её распада, как было с #СССР.

График обрывается 2016 годом, когда чёрное золото опускалось до локального дна. Сейчас нефтяные цены составляют 38,6 долл. за баррель, с учётом накопленной за четыре года инфляции. Так что есть, о чём задуматься.

Разумеется, нынешняя #Россия – совсем не Советский Союз. Нет конституционной монополии на власть, закреплённой за одной партией. Нет многочисленных обещаний жить, как при коммунизме, и груза других социальных расходов: наоборот, государство их всячески сбрасывает с себя. Нет никакой всех побеждающей и единственно верной идеологии… Зато есть рынок и #право умереть для всех, в него не вписавшихся – при абсолютном равнодушии большинства населения, для которого ключевым является лозунг «Сегодня сдохни ты, а завтра… посмотрим». Это сильный демпфер любых внешних и части внутренних экономических шоков.

Но и он не безграничен, судя по стихийным протестам на Дальнем Востоке и активизировавшейся возне элит. Кейс Фургала, в рамках которого появились сливы про всесильных братьев Ротенбергов показателен и тут. А внезапно возникшая тема «вагнеровцев» в Беларуси, чреватая введением новых антироссийских санкций, как ни странно, за Украину, показывает, насколько катастрофически снизился уровень нынешних технических управленцев.

Более того, перспективы нефтегазовых цен выглядят не слишком обнадёживающими: 100+ долларов за баррель Urals в обозримом будущем не вангует никто, кроме проплаченных Сечиным откровенных маргиналов. Это также усиливает разброд и шатания в верхах, что чревато…

Как опытный тактик нынешний президент Владимир #Путин блестяще угадал момент, как принудительно зацементировать свою #власть. Но как стратег он, возможно, проиграл. Ибо проблема низких нефтяных цен с соответствующим выпадением доходов не устраняется ни конституционными поправками, ни обнулёнными сроками, ни сомнительным плебисцитом.

Первые звоночки уже оглушительно звенят. Налоговые платежи в бюджет резко сократились – даже по такому независимому от внешней конъюнктуры налогу, как НДС. Отечественный #бизнес либо закрывается, либо уходит в тень. Госдолг в рублях растёт астрономическими темпами, при этом часть размещений Минфина выкупается банками за счёт дополнительной денежной эмиссии ЦБ РФ.

Надежд на реформы сверху, способные стать палочкой-выручалочкой для нефтезависимой экономики, тоже всё меньше. Как минимум, при нынешней конфигурации власти: если уж за предыдущие 20 лет не смогли научиться наполнять #бюджет иными доходами, помимо нефтегазовых (доля которых достигает 40%), то почему сейчас получится? Поэтому #Кремль ведёт себя логично – постепенно и показательно закручивает гайки, в том числе через уголовные дела против отступников и, по утверждениям западных «партнёров», громкие акции устрашения оппозиции.

Но… Как думаете, когда сорвёт резьбу?