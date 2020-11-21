Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 ноября 2020 года

21.11.2020, 7:46, Разное

С приближением зимы температура воздуха неуклонно понижается, создавая благоприятную среду для хладолюбивого коронавируса SARS-CoV-2. В связи с этим прирост числа новых заражений снова начал увеличиваться. Во многих странах ежедневно выявляют десятки тысяч новых случаев инфекции COVID-19. Коронавирус в России сегодня заражает почти 25 тысяч человек каждые сутки.

По количеству заражений лидирует Москва. Так, в пятницу в столице зафиксировали почти семь тысяч новых заболевших. Тем не менее, мэр города Сергей Собянин заявил, что эпидемиологическая обстановка остается управляемой. Он отметил эффективность ограничительных мер, введенных местными властями для сдерживания ковида, в числе которых – ограничения работы ночных заведений и перевод работников и студентов на “удаленку”. Собянин выразил уверенность, что победа над коронавирусом в России сегодня близка.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус настроен более пессимистично. Он заявил, что в большинстве западных стран обстановка критическая – больницы заполнены зараженными почти полностью. Единственной надеждой на улучшение ситуации, по мнению Гербейесуса, остаются вакцины.

Коронавирус в Москве

Заболели –

539 970

539 970 Умерли –

8 159

8 159 Выздоровели –

394 252

Коронавирус в России

Заболели –

2 039 926

2 039 926 Умерли –

35 311

35 311 Выздоровели –

1 551 414

Коронавирус в мире