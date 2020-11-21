Ученые рассчитали необходимую толщину жирового слоя для спасения от пули

21.11.2020, 7:44, Разное

Британские исследователи провели необычное исследование, в ходе которого экспериментальным путем рассчитали необходимую толщину человеческого жира, способную остановить поражение внутренних органов от пули. По словам исследователей, жировые отложения необходимого толщины на теле человека весьма маловероятны.

В процессе эксперимента ученые, представляющие Кембриджский университет, произвели выстрел стальным подшипником, имеющим скорость пули, в трубку длиной 36 см, наполненную имеющим плотность человеческого жира желатином. В итоге шарик из металла, пройдя указанную толщину, замедлился вдвое. На основании такого результата исследователи предположили, что полную остановку пули сможет обеспечить жир толщиной в 72 сантиметра. Также был проведен другой эксперимент, и в нем специалистами был использован баллистический, аналогичный человеческому телу, желатин и 9-миллиметровый пистолет. В данном опыте глубина пробитого желатина составила 60 сантиметров. Исследователи отметили, что толщина жира в 60 см может быть лишь у человека с очень болезненным ожирением и имеющего не менее 130 кг массы, и лишь в самом толстом месте. Однако равномерно распределенного жира такой толщины у людей быть не может.

Ученые предположили, что человек, имеющий 60-сантиметровый слой жира, обладает намного большим риском умереть от болезни, связанной с ожирением, чем когда-либо быть пораженным пулей. Однако, как упомянули эксперты, в реальной жизни случались примеры, когда жировое отложение спасало “хозяину” жизнь при огнестрельном ранении. В частности, около 10 лет назад 35-летняя Саманта Фрейзер была случайно ранена в живот пулей, однако при обследовании медики обнаружили, что пуля застряла в слое жировой ткани, обеспечив таким образом спасение женщины от серьезных повреждений. Об этом пишет The Naked Scientist.