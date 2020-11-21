 

Компания Samsung выпустит современную «раскладушку» по низкой цене

21.11.2020, 7:12, Новости дня

Южнокорейский производитель Samsung, а также компания Motorola, похоже, всерьез подумывают над тем, как возродить моду на раскладные мобильные телефоны. Когда-то у них было множество почитателей. Но современные аналоги, представленные данными производителями, намного выше в технологическом плане.

Во-первых, это смартфоны. Во-вторых, у них сгибается сам экран. Технология, откровенно говоря, не из дешевых. Никого и не удивило, что представленные в этом году гаджеты этого класса Galaxy Z Flip и Moto Razr стоили как флагманские модели.

Впрочем, Samsung обещает вскоре поставить на конвейер модель Galaxy Z Flip Lite с «облегченной» ценой. О каких числах идет речь, пока непонятно. Аналитики лишь предполагают, что, так как полноценная модель в РФ стоит около ста тысяч рублей, то Lite появится на полках с ценниками в районе 60-70 тысяч.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.07 / Создан новый препарат от сердечного приступа

15.07 / Новый кроссовер Renault Kiger показали на рендерах

14.10 / Стало известно о подготовке «Академика Черского» к работам на «Северном потоке – 2»

25.08 / Кабмин Украины намерен продлить карантин еще на месяц – СМИ

22.10 / “Дикие животные питаются трупами”. В Армении предупредили о возможности экологический катастрофы из-за войны в Карабахе

06.07 / Названы сроки передачи ВМФ фрегата «Адмирал Касатонов»

04.11 / Трамп заявил о «феноменальных результатах» голосования

11.07 / В США зафиксирован новый рекорд по новым случаям коронавируса – почти 70 тыс. за сутки

30.08 / Протесты в Беларуси. Тысячи человек подошли к резиденции Лукашенко

03.08 / В Москве нашли мумифицированное тело

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска