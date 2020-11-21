Компания Samsung выпустит современную «раскладушку» по низкой цене

21.11.2020, 7:12, Новости дня

Южнокорейский производитель Samsung, а также компания Motorola, похоже, всерьез подумывают над тем, как возродить моду на раскладные мобильные телефоны. Когда-то у них было множество почитателей. Но современные аналоги, представленные данными производителями, намного выше в технологическом плане.

Во-первых, это смартфоны. Во-вторых, у них сгибается сам экран. Технология, откровенно говоря, не из дешевых. Никого и не удивило, что представленные в этом году гаджеты этого класса Galaxy Z Flip и Moto Razr стоили как флагманские модели.

Впрочем, Samsung обещает вскоре поставить на конвейер модель Galaxy Z Flip Lite с «облегченной» ценой. О каких числах идет речь, пока непонятно. Аналитики лишь предполагают, что, так как полноценная модель в РФ стоит около ста тысяч рублей, то Lite появится на полках с ценниками в районе 60-70 тысяч.