 

“Знание биоразнообразия – необходимый элемент”: Российские ученые нашли новый вид червей

21.11.2020, 6:54, Разное

Российские исследователи в рамках проекта, инициированного Российским научным фондом (РНФ), провели исследование, местом проведения которого стали гиперсоленые озера Крыма. В указанных водоемах исследователями был найден новый вид нематод – круглых червей.
Примечательно, что до вышеуказанной научной работы гиперсоленые воды Крыма содержали менее 10 известных видов нематод. Однако у ученых-гидробиологов, представляющих Институт биологии южных морей, имелась уверенность, что многие ненайденные ранее виды могут быть обнаружены в таких водоемах. В итоге специалисты нашли и описали около четырех десятков видов нематод, которые найдены были в первый раз. По мнению ученых, знание нюансов биоразнообразия является необходимым элементом его сохранения, а, в свою очередь, стремление сохранить биоразнообразие просто необходимо для продолжения нормального функционирования экосистем и обеспечения людей наличием здоровой среды и биологических ресурсов. “Результаты проекта в целом – первые камни в создание научной базы устойчивой многовидовой аквакультуры гиперсоленых озер и лагун, в первую очередь. в Крыму”, – резюмировал один из авторов исследования Николай Шадрин.

Ученый также отметил, что, реализуя проект РНФ, научная группа смогла получить новые сведения, касающиеся питания некоторых массовых видов фауны. Это позволило обеспечить более глубокое понимание структуры трофических сетей в пределах гиперсоленых вод Крымского региона. Кроме того, специалисты получили данные, иллюстрирующие радиационный и геохимический фон водоемов.



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