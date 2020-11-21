 

Суд в США разрешил россиянке Осиповой общаться с детьми онлайн

21.11.2020, 6:46, Новости дня

Федеральный окружной суд штата Канзас удовлетворил просьбу россиянки Богданы Осиповой и разрешил женщине дистанционно общаться с детьми.

«Прошение удовлетворено. (…) Суд принял решение убрать из условий освобождения Мобли (фамилия Осиповой по бывшему мужу) требование избегать любых контактов с детьми. Все остальные условия, включающие залог, остаются в силе», – приводит текст решения суда ТАСС.

Как отметил осведомленный источник, «с момента ареста Богдана постоянно находилась в общении с сыном и дочерьми». «Между тем в условиях освобождения обнаружился запрет на общение – без объяснений и уточнений. В связи с этим сторона Осиповой подала в суд просьбу полностью устранить данный пункт, и суд удовлетворил прошение», – сообщил источник. «Общение Богданы с детьми продолжается, и это для всех них важнейшая необходимость», – подчеркнул он.

В прошлый вторник Осипову выпустили из американской тюрьмы в штате Коннектикут, где она провела в заключении более трех лет. Перед выходом на свободу она подписала согласие в случае нарушения условий освобождения и пребывания в США в ожидании повторного приговора выплатить залог в размере 25 тыс. долларов – эта сумма числится за ней в виде необеспеченного долга и гарантирует, в частности, ее присутствие на следующем заседании суда 8 января 2021 года в режиме видеоконференции. Как ожидается, гражданка России заслушает новый приговор, скорректированный по требованию апелляционного суда.

5 ноября апелляционный суд США постановил немедленно освободить Осипову из американской тюрьмы. В 2014 году Осипова уехала из США с ребенком от первого брака и годовалой дочерью от американца Брайана Мобли. При этом она была беременна третьим ребенком. В 2017 году Осипову задержали в США, куда женщина вернулась для урегулирования споров с Мобли. В США россиянку обвинили в похищении собственных дочерей с двойным гражданством и вымогательстве (она просила бывшего мужа платить алименты). В августе 2020 года апелляционный суд снял обвинения в вымогательстве, которые составляли основную частью приговора.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Мишустин поручил проработать погашение долгов Минска за энергоносители

24.07 / В Германии проведут специальный концерт, чтобы понять, как защитить массовые мероприятия от коронавируса

11.11 / Московским музеям, библиотекам и кинотеатрам рекомендовали ввести QR-коды

20.11 / УП – Санду советует Украине учесть, что мягкий прямой диалог не помог Молдавии в Приднестровье

09.07 / Гривна немного подешевела по отношению к доллару и евро

31.10 / Собчак ответила Гринпис на критику прокладок и тампонов

29.09 / Конфликт в Нагорном Карабахе. Пашинян призвал Меркель “обуздать” позицию Турции

21.10 / “Рассчитывал подзаработать”. Политолог Гайдай заявил, что Лерос обвинил депутата Киевсовета Терентьева в подкупе избирателей из мести

03.11 / Президент Красного Креста посетит ОРДЛО

30.10 / Стефанчук: Вопрос Конституционного Суда должен решаться быстро и за рамками судебной реформы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска