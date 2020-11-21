 

Новая авария на ЛЭП оставила без света более 60 тыс. жителей Приморья

21.11.2020, 6:46, Новости дня

Новая авария на линии электропередач оставила без электричества жителей двух муниципальных районов на юге Приморья, где проживают более 60 тыс. человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В Надеждинском районе ввели муниципальный режим ЧС. Ночью здесь произошла авария на ЛЭП (110 кВ). Без электроэнергии весь Надеждинский и Хасанский районы (эта же линия идет на Хасанский район)», – приводит текст сообщения ТАСС.

В Надеждинском районе проживают более 38 тыс. человек, в Хасанском – более 30 тыс. Власти Надеждинского района сообщают, что в муниципалитете уже работают бригады ДРСК, казаки и лесоохрана. Ожидается возобновление подачи электроэнергии до вечера 21 ноября.

Напомним, 19 ноября большая часть Владивостока осталась без отопления и света.

В ночь с 18 на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде дождя, перешедшего в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций на юге края. В пятницу в Приморье введен режим ЧС регионального уровня. По данным Минэнерго РФ, около 23 тыс. жителей Приморского края остаются без теплоснабжения, еще 158 тыс. человек – без света.



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