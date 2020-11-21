 

В компании Apple собираются создать охлаждающий чехол для новых смартфонов

21.11.2020, 6:20, Новости дня

По имеющейся информации, компания Apple работает над инновационным чехлом для новых смартфонов собственного производства. Кроме защиты гаджета от физических воздействий, влаги и пыли, он будет ответственен также за охлаждение.

Данные о том, что «яблочная» компания готовит к выходу на рынок необычный чехол, опубликовало специализированное издание Appleinsider, сотрудники которого узнали о зарегистрированном патенте.

Пока неизвестно, на каких принципах основана работа охлаждающего чехла, говорят специалисты. Ясно лишь, что главной целью является не допустить перегрева современных устройств, к которому они, увы, склонны. Очевидно, и сами представители Apple сделают по этому поводу заявления в ближайшем будущем.



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