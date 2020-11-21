 

Американцы разработают дрон для доставки мелких грузов на корабли

21.11.2020, 6:20, Новости дня

Когда на судне что-то сломалось, и оно застряло на рейде или где-нибудь недалеко от побережья, доставка запчастей осуществляется либо на катере, либо вертолетом. И в том, и в другом случае приходится гонять достаточно большие машины и занимать время людей, которые ими управляют.

Исследования показывают, что большинство таких грузов (90%) весят не более 22-23 кг, а доставлять их нужно максимум за несколько миль. С такой задачей справятся дроны, утверждают специалисты. Еще несколько лет назад на вооружении ВМС США стоял беспилотник, способный поднимать в воздух около 9 кг, а в прошлом году флот получил более мощный аппарат с грузоподъемностью почти 65 кг.

Остается сделать из БПЛА специализированного дрона-курьера, чем и занимаются разработчики.



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