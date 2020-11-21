Ученые из Нью-Йорка сумели получить сверхплотную воду

21.11.2020, 6:20, Новости дня

Исследователи из Нью-Йоркского университета сумели получить воду большой плотности, которая замерзает только при температуре минус 68 градусов по Цельсию.

Теоретически ученые знали, что это возможно, еще три десятилетия назад, поясняют члены исследовательской группы. Но только сейчас экспериментальным путем удалось доказать существование сверхплотной воды.

Химические свойства воды, в том числе и точка замерзания, зависят от молекулярной структуры. Как минимум, вода может существовать в двух различных жидкостных состояниях, говорят представители науки. До сих пор этот факт еще никому не удавалось обосновать и объяснить. Многие даже не верили, что такое возможно. Но эксперименты доказали обратное.