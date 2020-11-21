 

Мнение: Цензура Anna News на Ютубе

21.11.2020, 6:10, Разное

Покуда в Госдуме только собрались обсудить возможность введении штрафов за блокировку российских СМИ, на Ютубе в очередной раз снесли аккаунт Anna News вместе со всеми видео, со всеми недавними роликами и сюжетами из Карабаха.
Это уже далеко не первый раз, когда подобным образом просто удаляют у них канал вместе со всем содержимым, фактически удаляя уникальные репортажи и хронику из зон различных конфликтов.

На фоне того, как в Госдуму РФ внесен законопроект, направленный на пресечение цензуры со стороны иностранных интернет-компаний в отношении российских СМИ, корпоративный монстр Google продолжает прямую цензуру наших YouTube каналов.
Сегодня в очередной раз, без объяснения причин, сославшись на «нарушение Условия использования» были атакованы еще 2 наших канала с последующей блокировкой.
Отметим интересную деталь новой атаки американской цензуры, предъявленной нам YouTube: «Имейте в виду, что, пока Ваш канал не будет восстановлен, Вам запрещено пользоваться другими аккаунтами YouTube или создавать новые». Получается, что Google попросту запрещает ИА «ANNA-News» пользоваться данным сервисом. Неожиданно!

Отметим, что совсем недавно Роскомнадзор заявил: «При выявлении ограничения доступа к информации российских СМИ владельцы иностранного интернет-ресурса будут признаны нарушителем.
На основании такого решения интернет-ресурс вносится в реестр нарушителей, а владельцу направляется уведомление с требованием прекратить нарушения. При неисполнении требования может вводиться ограничение доступа к интернет-ресурсу».
Искренне надеемся, что практика прямой цензуры интернет-ресурсов будет наконец-то пресечена. Тем не менее, мы и сами не плошаем. В ближайшее время будут заведены новые каналы нашего агентства, ссылки на которые мы опубликуем позже.
Оставайтесь с нами! Мир Вашему Дому!

https://anna-news.info/anna-news-prodolzhaet-vesti-boi-s-google/ – цинк

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08 / Добровинский представит “сверхинтересную” информацию в суде по делу Ефремова

23.08 / Мнение: Папуа – Новая Россия

23.08 / Калашникова призвала молиться за теряющего слух Корчевникова

30.06 / Скончалась вдова прославленного российского тренера Кондрашина

21.10 / Врач скорой рассказал об условиях выезда кареты к больному COVID-19

29.09 / «Забор — не лучшее место»

22.07 / Виктор Дробыш рассказал о тонкостях раскрутки артистов

07.10 / Тихановская попросила Францию прислать пирожные голодающим белорусам

18.10 / Трампа уличили в раздаче продуктовых наборов избирателям

25.06 / СК объявил в международный розыск журналиста Айдера Муждабаева из-за постов в фейсбуке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска