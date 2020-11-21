Мнение: Цензура Anna News на Ютубе

21.11.2020, 6:10, Разное

Покуда в Госдуме только собрались обсудить возможность введении штрафов за блокировку российских СМИ, на Ютубе в очередной раз снесли аккаунт Anna News вместе со всеми видео, со всеми недавними роликами и сюжетами из Карабаха.

Это уже далеко не первый раз, когда подобным образом просто удаляют у них канал вместе со всем содержимым, фактически удаляя уникальные репортажи и хронику из зон различных конфликтов.

На фоне того, как в Госдуму РФ внесен законопроект, направленный на пресечение цензуры со стороны иностранных интернет-компаний в отношении российских СМИ, корпоративный монстр Google продолжает прямую цензуру наших YouTube каналов.

Сегодня в очередной раз, без объяснения причин, сославшись на «нарушение Условия использования» были атакованы еще 2 наших канала с последующей блокировкой.

Отметим интересную деталь новой атаки американской цензуры, предъявленной нам YouTube: «Имейте в виду, что, пока Ваш канал не будет восстановлен, Вам запрещено пользоваться другими аккаунтами YouTube или создавать новые». Получается, что Google попросту запрещает ИА «ANNA-News» пользоваться данным сервисом. Неожиданно!

Отметим, что совсем недавно Роскомнадзор заявил: «При выявлении ограничения доступа к информации российских СМИ владельцы иностранного интернет-ресурса будут признаны нарушителем.

На основании такого решения интернет-ресурс вносится в реестр нарушителей, а владельцу направляется уведомление с требованием прекратить нарушения. При неисполнении требования может вводиться ограничение доступа к интернет-ресурсу».

Искренне надеемся, что практика прямой цензуры интернет-ресурсов будет наконец-то пресечена. Тем не менее, мы и сами не плошаем. В ближайшее время будут заведены новые каналы нашего агентства, ссылки на которые мы опубликуем позже.

Оставайтесь с нами! Мир Вашему Дому!

https://anna-news.info/anna-news-prodolzhaet-vesti-boi-s-google/ – цинк