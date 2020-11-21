 

Валерий Меладзе рассказал, что изменял супруге с Алиной Джанабаевой

21.11.2020, 6:00, Разное

Валерий Меладзе впервые пояснил об обстоятельствах расставания с бывшей супругой Ириной. Именно роман артиста с Альбиной Джанабаевой стал причиной распада семьи.
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева много лет вместе, но настоящие фанаты вокалиста знают обстоятельства, которые сопровождали эти отношения. Их официальный брак длится уже 6 лет, а неофициальные взаимоотношения начались в то время, когда певец был женат. Его экс-супруга Ирина давно сообщала, что Валерий Меладзе очень долго уходил к Альбине Джанабаевой. Около 8 лет он скрывал свой роман и не комментировал эту часть жизни, но не так давно сообщил, что действительно изменял супруге Ирине.

Валерий Меладзе дал интервью для youtube-канала Юрия Костина и пояснил правду о том, что его взаимоотношения с Альбиной Джанабаевой длятся 16 лет. Это говорит о том, что на протяжении 10 лет он держал в секрете отношения с вокалисткой и обманывал жену. Также он признался, что роман начался, когда Альбина Джанабаева стала работать у него на бэк-вокале.



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