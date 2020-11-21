Пашаев сказал, как нашел свидетелей по делу Ефремова

21.11.2020, 5:52, Новости дня

Бывший адвокат Эльман Пашаев заявил, что нашел свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова по объявлению в СМИ.

Кроме того, в интервью ФАН он отметил, что граждане не были предупреждены о возможной ответственности, поэтому в возбуждении против них уголовных дел ничего странного нет. При этом ранее Пашаев говорил об обратном: он утверждал, что предупреждал свидетелей об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

В пятницу официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что в отношении трех свидетелей по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова возбуждены уголовные дела. Уточнялось, что речь идет о свидетелях, которых допрашивали по ходатайству адвоката Ефремова Пашаева. Также источник в правоохранительных органах сообщил, что полиция проверит Пашаева на подстрекательство к даче заведомо ложных показаний в суде.

Напомним, на заседании в Пресненском суде Пашаев зачитывал показания тайного свидетеля по фамилии Кобец, который подтверждал, что на момент смертельного ДТП актера не было за рулем. Позже он признался, что слеп на один глаз, а перед тем, как увидел аварию, пил пиво. Второй свидетель Гаев заявил, что после ДТП Ефремов вышел из машины со стороны пассажирского сиденья. Третий, Бадасян, сообщил, что видел, как «высокий мужчина в бейсболке» якобы садился на заднее сиденье автомобиля артиста перед смертельным ДТП.

Между тем сам Ефремов был этапирован в Белгородскую область, в СИЗО-5. Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил актера к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Ефремов говорил, что хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО. Адвокат артиста рассказывал о планах Ефремова создать и развивать театр во время отбывания наказания.