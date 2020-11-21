 

Лукашенко объяснил, почему не дает РФ выкупить предприятия

21.11.2020, 5:52, Новости дня

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что не дает российскому бизнесу выкупить белорусские предприятия, чтобы они не стали чьим-то «придатком».

«Вы даже не думайте, что я пойду на какую-то обвальную приватизацию… Я не согласился даже с приватизацией с Россией. Почему? Потому что мы (ОАО «Гомсельмаш» – прим. ВЗГЛЯД) стали бы придатком «Ростсельмаша». А я этого не хотел. Они и сейчас это предлагают. А я знаю, какая будет отведена роль нашему предприятию. Точно так с МАЗ, точно так с МЗКТ – они хотят. Точно так же с космическим производством… Я не хочу, чтобы мы стали придатком кого-то. Вот и вся политика», – сообщил Лукашенко в эфире белорусского телевидения, передает РИА «Новости».

Президент Белоруссии предложил российским компаниям инвестировать в производство в республике. «Если дадите деньги, то мы создадим новую технику и на ваш рынок поставим, как в Казахстане», – сказал он.

В сентябре Лукашенко заявлял, что в Белоруссии не будет приватизации в угоду «шарлатанам из-за границы». Президент страны отмечал, что БелАЗ – это белорусский бренд и достояние, как и многие другие заводы в стране.



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