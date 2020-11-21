Старший сын Трампа заразился коронавирусом

21.11.2020, 5:52, Новости дня

Сын президента США Дональд Трамп – младший заразился новым коронавирусом, сообщили официальные представители старшего сына американского лидера.

«В начале недели тест Дона показал положительный результат, после этого он находился на карантине в своем коттедже. У него пока совершенно не было симптомов, он в полной мере следует медицинским рекомендациям, касающимся COVID-19», – приводит ТАСС заявление представителей старшего сына президента США – вице-президента Trump Organization.

Напомним, 4 октября стало известно, что личный помощник президента США Дональда Трампа Ник Луна, сопровождавший американского лидера в большинстве поездок, заразился коронавирусом. 3 октября стало известно, что коронавирусом заразился глава предвыборного штаба Трампа Уильям Степин. Коронавирус также диагностировали у бывшей советницы главы Белого дома Келлиэнн Конуэй. Кроме того, коронавирус выявили у нескольких американских сенаторов из Республиканской партии.

2 октября президент США сообщил, что вместе с супругой ушел на карантин в связи с обнаружением коронавируса у советницы американского лидера Хоуп Хикс. Позже глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Однако уже через несколько дней Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида и вернулся в Белый дом.