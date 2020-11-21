 

Старший сын Трампа заразился коронавирусом

21.11.2020, 5:52, Новости дня

Сын президента США Дональд Трамп – младший заразился новым коронавирусом, сообщили официальные представители старшего сына американского лидера.

«В начале недели тест Дона показал положительный результат, после этого он находился на карантине в своем коттедже. У него пока совершенно не было симптомов, он в полной мере следует медицинским рекомендациям, касающимся COVID-19», – приводит ТАСС заявление представителей старшего сына президента США – вице-президента Trump Organization.

Напомним, 4 октября стало известно, что личный помощник президента США Дональда Трампа Ник Луна, сопровождавший американского лидера в большинстве поездок, заразился коронавирусом. 3 октября стало известно, что коронавирусом заразился глава предвыборного штаба Трампа Уильям Степин. Коронавирус также диагностировали у бывшей советницы главы Белого дома Келлиэнн Конуэй. Кроме того, коронавирус выявили у нескольких американских сенаторов из Республиканской партии.

2 октября президент США сообщил, что вместе с супругой ушел на карантин в связи с обнаружением коронавируса у советницы американского лидера Хоуп Хикс. Позже глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. Однако уже через несколько дней Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида и вернулся в Белый дом.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.08 / Французский сенатор призвал Россию повлиять на Лукашенко, но только в мирном ключе

05.08 / Суд утвердил УДО осужденного за госизмену экс-сотрудника ЦНИИмаш Лапыгина

11.07 / Дело Юрия Дмитриева и «порнография российского правосудия»

21.09 / Назначен новый прокурор Тернопольской области. Предыдущий не проработал и неделю

09.08 / Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 19,63 млн человек

13.08 / В мире: Кравчук ищет новые способы обмануть Донбасс

16.10 / Британские СМИ «убрали» Санкт-Петербург из списка городов-хозяев ЕВРО-2020

22.07 / Бизнес Германии изменил мнение о недопустимости жестких мер против США

21.07 / С восьми вечера всё закрыто: в Майами ввели комендантский час из-за эпидемии

17.10 / У ЦБ появились подозрения к «Яндексу» и «Тинькофф Банку»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска