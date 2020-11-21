В Университете Карнеги на 3D-принтере напечатали человеческое сердце
21.11.2020, 5:26, Новости дня
Почти точную копи человеческого сердца в масштабе один к одному распечатали на 3D-принтере исследователи из Университета Карнеги (США). К сожалению, данное изделие не может заменить главный орган. Но оно наверняка поможет спасти множество жизней, отмечают разработчики.
Внешне муляж сердца действительно похож на оригинал. И создан он из органического материала – альгиновой кислоты. Эластичность примерно та же.
Это значит, что студентов-медиков, а также интернов и начинающих хирургов, которые только-только начинают свой профессиональный путь, можно обучать не во время реальных операций, а при помощи искусственно созданных копий сердец. Наверняка это поможет повысить компетентность будущих хирургов, а значит, сохранит в будущем много человеческих жизней.
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