 

В Университете Карнеги на 3D-принтере напечатали человеческое сердце

21.11.2020, 5:26, Новости дня

Почти точную копи человеческого сердца в масштабе один к одному распечатали на 3D-принтере исследователи из Университета Карнеги (США). К сожалению, данное изделие не может заменить главный орган. Но оно наверняка поможет спасти множество жизней, отмечают разработчики.

Внешне муляж сердца действительно похож на оригинал. И создан он из органического материала – альгиновой кислоты. Эластичность примерно та же.

Это значит, что студентов-медиков, а также интернов и начинающих хирургов, которые только-только начинают свой профессиональный путь, можно обучать не во время реальных операций, а при помощи искусственно созданных копий сердец. Наверняка это поможет повысить компетентность будущих хирургов, а значит, сохранит в будущем много человеческих жизней.



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