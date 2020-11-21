 

В РФ обучили нейросеть смотреть в микроскоп

21.11.2020, 5:26, Новости дня

Российские ученые из МИФИ сообщили об очередной цифровой разработке, которая позволит избавить человека от тяжелой и кропотливой работы. Специалисты создали нейросеть, способную анализировать микроснимки.

В частности, теперь можно освободить научных сотрудников от такой рутины, как рассматривание изображений в микроскопах с целью обнаружить и проанализировать наличие наночастиц.

Речь идет о достаточно тяжелом и малопродуктивном труде, в результате которого у людей портится зрение. Ухудшается осанка, а с годами появляются профессиональные заболевания, отмечают авторы разработки. Ученые теперь смогут сосредоточить свои усилия на творческой работе, а все остальное сделают цифровые технологии.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10 / Если Байден проиграет, США ждёт большой пожар

14.11 / Движение в центре Тбилиси перекрыли из-за акции протеста

23.07 / Захарова объяснила подоплеку санкций США против Кадырова

09.10 / Le Monde – Брюссель вынуждает банки переезжать из лондонского Сити в ЕС

07.09 / Спрос на хетчбэк Lada XRay в РФ рекордно упал

15.07 / Вован и Лексус разыграли президента Польши

03.07 / Топ-10 восстановившихся секторов экономики России

15.10 / Погребинский: Вопросы Зеленского – имитация государственной деятельности на уровне детсада

17.11 / “Только четыре часа в сутки”. В Симферополе ограничат подачу воды

22.10 / Chery озвучила стоимость нового кроссовера CheryExeed TXL

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска