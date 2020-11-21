В РФ обучили нейросеть смотреть в микроскоп

21.11.2020, 5:26, Новости дня

Российские ученые из МИФИ сообщили об очередной цифровой разработке, которая позволит избавить человека от тяжелой и кропотливой работы. Специалисты создали нейросеть, способную анализировать микроснимки.

В частности, теперь можно освободить научных сотрудников от такой рутины, как рассматривание изображений в микроскопах с целью обнаружить и проанализировать наличие наночастиц.

Речь идет о достаточно тяжелом и малопродуктивном труде, в результате которого у людей портится зрение. Ухудшается осанка, а с годами появляются профессиональные заболевания, отмечают авторы разработки. Ученые теперь смогут сосредоточить свои усилия на творческой работе, а все остальное сделают цифровые технологии.