Ученые рассказали о продуктах, помогающих естественно снизить холестерин

21.11.2020, 5:06, Разное

Специалисты утверждают, что красный дрожжевой рис – лучший продукт для понижения высокого холестерина. Итоги экспериментов опубликовали в издании The American Journal of Clinical Nutrition.

Сам холестерин по своей природе не вреден, а даже нужен организму, чтобы производить здоровые клетки. Но его высокий уровень пагубно влияет на организм, так как содействует к появлению жира в артериях и сосудах, что повышает риски болезней сердца. Эксперты полагают, что красный дрожжевой рис помогает снизить высокий холестерин. Его получают благодаря выращиванию красного риса с дрожжами, которые обеспечивают его ферментацию.

Работает продукт как лекарственный препарат, который сокращает число общего холестерина, триглицеридов, а также холестерина ЛПНП. Такие свойства исследователи связали с большим количеством монаколина, химического вещества идентичного ингредиенту ловастину. Профессор Эндо в 1977 году выяснил, что штамм дрожжей Monascus производит натуральный компонент, понижающий холестерин. Вещество, которое назвали монкаколин K, ингибирует HMG-CoA редуктазу – фермент, необходимый для формирования холестерина в организме.

С того времени, ученими было открыто 8 монаколиноподобных субстанций, которые обладают особенностями снижать насыщенность холестерина в крови. Если люди станут использовать красный дрожжевой рис, то это будет природный способ излечения гиперхолестеринемии.