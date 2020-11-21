Режиссер ролика «Русская Кибердеревня» раскрыл источник вдохновения

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21.11.2020, 4:58, Новости дня

Режиссер юмористического ролика под названием «Russian Cyberpunk Farm // Русская Кибердеревня» Сергей Васильев рассказал, что на создание фильма его вдохновила видеоигра Cyberpunk 2077, которая еще не вышла, но уже обрела популярность.

«В определенной степени да, Cyberpunk 2077 является источником вдохновения. Сейчас в принципе выходит много произведений в стиле киберпанк. Ну и хорошо получилось, что игра выходит [10 декабря]. Поэтому мы решили, что, пока люди ждут Cyberpunk 2077, покажем им свою версию», – цитирует ФАН Васильева.

По его словам, людей волнуют технологии, и все уже живут в киберпанке, особенно последние полгода. «В 80-е годы киберпанк был чем-то из области фантастики, сейчас – это реальность, обыденность. И технологии, которые мы показали в фильме, чуть-чуть преувеличены от того, что есть уже сейчас. Поэтому эта тема так популярна», – добавил он.

Режиссер отметил, что у многих отечественных художников есть очень много крутых работ в стиле киберпанка.

Ранее на YouTube появился юмористический ролик под названием «Russian Cyberpunk Farm // Русская Кибердеревня». Авторы видео представили, как бы выглядела жизнь в русской деревне в эстетике киберпанка.

 



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