 

Киев мемом ответил на заявление Лукашенко

21.11.2020, 4:58, Новости дня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал «фейспалмом» – жестом, символизирующим разочарование и усталость, – на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о работе спецслужб США в Польше и на Украине.

Кулеба в своем Twitter опубликовал GIF, на которой запечатлен актер Патрик Стюарт, делающий «фейспалм». Этот твит был опубликован в ответ на статью о высказывании Лукашенко.

https://t.co/BVsdCnQnDv pic.twitter.com/LfrpllcUpa

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 20, 2020  

В пятницу белорусский лидер сообщил, что разведки РФ и Белоруссии обнаружили в Киеве и под Варшавой центры американских спецслужб. По его словам, работа этих центров направлена против Минска.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства обмениваются информацией, визитами, и это нормально.



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