 

New York Times – в Нью-Йорке расширили расследования «мошенничеств» Трампа

21.11.2020, 4:34, Новости дня

Нью-йоркские прокуроры включили новые данные в расследования о возможной мошеннической деятельности Дональда Трампа и его организации. Их заинтересовали подозрительные налоговые вычеты в несколько миллионов долларов, которые компания платила за консалтинговые услуги. Предполагается, что часть этих средств получила дочь американского президента, пишет The New York Times.


Reuters

В штате Нью-Йорк расширили расследования о предполагаемой мошеннической деятельности Дональда Трампа и его организации. В них включили данные о списании налогов на миллионы долларов в качестве гонораров за консультации. Причём часть этих средств получила дочь американского президента Иванка, пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Расследования  уголовным занимается окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, а гражданским  генпрокурор штата Летиция Джеймс  проводятся независимо друг от друга. Но в последние недели оба офиса запросили у Trump Organization сведения об этих выплатах.

По мнению издания, эти прокурорские запросы не просто являются новым развитием в двух расследованиях в отношении Trump Organization. Они подчёркивают правовые проблемы, которые ждут президента после его ухода с поста в январе.

Ранее The New York Times изучила налоговые отчёты Трампа за более чем 20 лет. В результате издание обнаружило, что большую часть этого периода бизнесмен не платил или почти не платил федеральный подоходный налог, в основном из-за своих «хронических коммерческих убытков».

Среди прочего вскрылось, что в период с 2010-го по 2018 год Трамп сократил свой налогооблагаемый доход, вычтя около $26 миллионов на гонорары неустановленным консультантам в качестве деловых расходов по многочисленным проектам. Определённая доля этой суммы, по-видимому, была выплачена Иванке, рассуждает издание.

В 2017 году перед вступлением в должность советника Белого дома Иванка сообщила, что получала платежи от консалтинговой компании, совладелицей которой она являлась, в размере $747 622. Эта сумма в точности соответствует гонорарам за консультации, заявленным в качестве налоговых вычетов для гостиничных проектов Trump Organization на Гавайях и в Ванкувере.

Алан Гартен, генеральный советник Trump Organization, назвал расширение нью-йоркских расследований «очередным стремлением откопать компромат в продолжающейся попытке запугать компанию». «Все соответствующие налоги были уплачены, и ни одна из сторон не получила неправомерной выгоды»,  добавил он.

Трамп неоднократно называл расследования в отношении него «величайшей охотой на ведьм в истории». Возможно, это объясняется тем, что оба прокурора и Вэнс, и Джеймс  являются членами Демократической партии, обращает внимание The New York Times.



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