New York Times – в Нью-Йорке расширили расследования «мошенничеств» Трампа

21.11.2020, 4:34, Новости дня

Нью-йоркские прокуроры включили новые данные в расследования о возможной мошеннической деятельности Дональда Трампа и его организации. Их заинтересовали подозрительные налоговые вычеты в несколько миллионов долларов, которые компания платила за консалтинговые услуги. Предполагается, что часть этих средств получила дочь американского президента, пишет The New York Times.



Reuters

В штате Нью-Йорк расширили расследования о предполагаемой мошеннической деятельности Дональда Трампа и его организации. В них включили данные о списании налогов на миллионы долларов в качестве гонораров за консультации. Причём часть этих средств получила дочь американского президента Иванка, пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.

Расследования — уголовным занимается окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс, а гражданским — генпрокурор штата Летиция Джеймс — проводятся независимо друг от друга. Но в последние недели оба офиса запросили у Trump Organization сведения об этих выплатах.

По мнению издания, эти прокурорские запросы не просто являются новым развитием в двух расследованиях в отношении Trump Organization. Они подчёркивают правовые проблемы, которые ждут президента после его ухода с поста в январе.

Ранее The New York Times изучила налоговые отчёты Трампа за более чем 20 лет. В результате издание обнаружило, что большую часть этого периода бизнесмен не платил или почти не платил федеральный подоходный налог, в основном из-за своих «хронических коммерческих убытков».

Среди прочего вскрылось, что в период с 2010-го по 2018 год Трамп сократил свой налогооблагаемый доход, вычтя около $26 миллионов на гонорары неустановленным консультантам в качестве деловых расходов по многочисленным проектам. Определённая доля этой суммы, по-видимому, была выплачена Иванке, рассуждает издание.

В 2017 году перед вступлением в должность советника Белого дома Иванка сообщила, что получала платежи от консалтинговой компании, совладелицей которой она являлась, в размере $747 622. Эта сумма в точности соответствует гонорарам за консультации, заявленным в качестве налоговых вычетов для гостиничных проектов Trump Organization на Гавайях и в Ванкувере.

Алан Гартен, генеральный советник Trump Organization, назвал расширение нью-йоркских расследований «очередным стремлением откопать компромат в продолжающейся попытке запугать компанию». «Все соответствующие налоги были уплачены, и ни одна из сторон не получила неправомерной выгоды», — добавил он.

Трамп неоднократно называл расследования в отношении него «величайшей охотой на ведьм в истории». Возможно, это объясняется тем, что оба прокурора — и Вэнс, и Джеймс — являются членами Демократической партии, обращает внимание The New York Times.