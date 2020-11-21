Amazon представил обновленные умные очки Echo Frames

21.11.2020, 4:32, Новости дня

Встроенный голосовой помощник Alexa в умных очках Echo Frames будет работать лучше. Об этом сообщили в компании Amazon, представившей обновления для гаджета.

Напомним, что умные очки данной модели получили связь со смартфонами. Управление производится при помощи микрофона, встроенного в оправу. Данный гаджет эксперты называют очень удобным в целом ряде ситуаций. Однако среди его недостатков они отмечают отсутствие интегрированной видеокамеры, из-за чего здесь нет никакой дополненной реальности.

Также разработчик пообещал выпустить Echo Frames для людей со слабым зрением. Очки наконец-то смогут выполнять и свою основную задачу. Обычный смарт-гаджет также продолжат предлагать покупателям.