Мнение: Старый клоун на распутье

21.11.2020, 4:24, Разное

На Украине интересно: все сильнее обостряется конфликт Зеленского и “старых элит” из-за Конституционного суда, причем “клоун”, похоже, пошел ва-банк.

Хитрый “Карнеги” описывает ситуацию так:

“Украинские местные выборы прошли всего несколько недель назад, но слабые результаты на них пропрезидентской партии «Слуга народа» уже обеспечили Владимиру Зеленскому глубокий политический кризис. Конституционный суд отменил ряд базовых положений антикоррупционных реформ 2015–2016 годов, включая обязательную публикацию в интернете электронных деклараций о доходах чиновников.

Вердикт судей поставил под угрозу сотрудничество Украины с Европой, ведь системная борьба с коррупцией остается главным требованием ЕС в обмен на безвизовый режим и другие формы поддержки. Зеленский меньше всего хочет войти в историю как президент, при котором Украину лишили вожделенного окна в Европу. Поэтому он потребовал от Верховной рады уволить всех судей Конституционного суда вопреки нормам Конституции. Разразившийся кризис уже обернулся одним из самых острых конфликтов президента со старой элитой, исход которого или укрепит власть Зеленского, или ускорит ее распад…”

и далее:

“Зеленский ответил судьям привычной импровизацией. Он внес в Раду написанный на скорую руку законопроект об отставке всего состава КС, что полностью противоречит нормам Конституции. Изменить состав суда можно только по согласию самих судей – необходимо собрать две трети голосов. Также Конституции противоречит требование Зеленского признать решения КС не имеющими юридической силы.

Зато роспуск суда открывает возможность сформировать новый состав, подконтрольный президенту. Поэтому Зеленский пошел ва-банк и оказался в тупике. Отступить в этой ситуации означает потерять лицо и продемонстрировать бессилие, а также получить кризис в отношениях с Западом. Настаивать на своем и требовать роспуска КС – значит опасно расшатывать всю конструкцию украинской власти, а тут у Зеленского мало союзников”.

https://carnegie.ru/commentary/83248

Хитрецы из “Карнеги” вроде бы максимально объективно, оставаясь “над схваткой”, расписали баланс сил на Украине и сделали выводы – но при этом старательно не заметили слона: реальную причину, по которой у “Слуги народа” и у самого Зеленского неуклонно падает рейтинг. Конечно, с одной стороны это экономика и ее более чем печальные перспективы – но не это главное. Главное, что его избирали полтора года назад как “анти-Порошенко”, но чертов клоун прямо в процессе трансфера власти ударился оземь и обратился из Павла в Савла. Савл-Зеленский даже вдруг заговорил на прежде чужом для себя языке (украинском). А свой старый забыл – как отрезало. Полное перерождение! Понятно, что избиратели почувствовали себя малость того… обманутыми. Вместо старого доброго клоуна получили какого-то неведомого выползня под той же фамилией.

Но “Карнеги” об этом не произносит ни звука, что тоже понятно: абсолютно не в американских интересах хоть как-то поддерживать русский язык на Украине. На их месте я бы тоже без всякого сомнения стремился к тому же; очень важно, чтобы Украина и Россия в буквальном смысле не имели общего языка, а еще лучше – вообще бы не понимали друг друга, даже по-английски.

Но сейчас, похоже, разворачивается и еще один, скрытый кризис – кризис американской политики на Украине: стратегия входит в конфликт с тактикой. Если продолжать настаивать на жестком уходе от русского языка (стратегическая задача), есть риск окончательно обрушить рейтинг Зеленского и, стало быть, как минимум почти остановить “движение Украины по пути реформ” и всю тамошнюю “борьбу с коррупцией”, причем и это еще не худший вариант! Худший – нарастание хаоса, отставка Зеленского и последующий раскол (которым, не дай бог, может воспользоваться и Россия, все это время грозно сидящая в кустах!)

Что же выбрать? Разрешить ли Зеленскому вспомнить русский язык? Или даже так: убивать ли Зеленского, если он вдруг (он ведь не дурак) с отчаяния САМ решит вспомнить русский язык?

И выбор здесь, надо сказать, непростой – есть о чем подумать нашим американским друзьям. Накал – почти нино-андреевского замаха: можно ли поступаться принципами?! Оба варианта – риск, причем ведь РАЗРЕШЕНИЕ русского, как ни смешно, ТОЖЕ чревато расколом!

В общем, тяжело управлять чужой страной – все держится на нюансах, на знании местной специфики. Радует лишь то (меня бы радовало, будь я американцем), что такое дистанционное управление почти так же интересно, как “Игра престолов”, и почти так же безопасно. В конце концов, чего мы теряем, даже если примем неверное решение и Украина-таки расколется, как спелый орех?

В принципе, ничего ведь страшного: нажмем на Reset и будем разыгрывать ту же партию заново, только и всего. Когда-нибудь получится.