Мнение: Корона белорусской империи или новые приключения неуловимых

21.11.2020, 4:22, Разное

Новости беспощадной борьбы белорусской оппозиции.

В Белоруссии создан новый координационный совет оппозиции, однако имена его членов держатся в тайне для обеспечения их безопасности.

Об этом нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич заявила в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

«Координационного совета оппозиции больше не существует. Его члены или были, или находятся в тюрьме, или были изгнаны из страны, или сбежали. Создан новый совет, имена его членов держатся в тайне для их защиты. Общение происходит через социальные сети», — рассказала она, не углубляясь в детали. По ее словам, «Запад не понимает, что происходит в Белоруссии». «То, что мы переживаем, — это жестокое насилие над невиновными. Тюрьмы переполнены людьми, чье единственное преступление — демонстрация», — сказала она.

Член президиума координационного совета оппозиции Сергей Дылевский заявил «РИА Новости», что сформированный ранее совет работает в штатном режиме, и добавил, что «в первый раз слышит» о создании нового совета. Еще один член президиума совета оппозиции Павел Латушко также подтвердил агентству, что старый совет продолжает работать.

Два координационных совета мало, надо 4.