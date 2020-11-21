Мнение: О тройном ударе по ковид-диссидентам
21.11.2020, 4:20, Разное
Ещё недавно эти три страны превозносили за успехи в борьбе с CoVID-19. Мол, умные, смогли обойтись без локдаунов, масочных режимов и прочих признаков тоталитаризма. Как теперь выясняется, комплименты были, мягко говоря, преждевременными. Не выходит у них каменный цветок, к сожалению.
Да и сохранность экономик в целом остаётся под вопросом.
Япония, Южная Корея и Швеция – три похожих, но разных пути, как пройти сквозь пандемию. Общего то, что ни в одной из них предписаний тотальной изоляции не было. Япония и Южная Корея сделали ставку на раннее выявление контактных лиц, а Южная Корея – ещё и на тотальную слежку. Швеция поставила на коллективный иммунитет.
С первой волной азиаты справились удовлетворительно, шведы – ценой значительных, в сравнении со скандинавскими соседями, жертв. Но вот пришла вторая…
Оказалось, что мягкость не работает, заболеваемость растёт и, по прогнозам, вскоре превысит предыдущие пики.
Ну и мекка ковид-диссидентов, Швеция.
Увы, прекрасно там растут и заболеваемость и смертность. А пересчёты шведов статистики в обратную сторону особенно доставляют.
Так почему бы не признать уже очевидное: нет против лома иного приёма, кроме такого же мощного лома?
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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