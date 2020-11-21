Клинику «Чайка» закрыли за сокрытие данных о пациентах с COVID-19

21.11.2020, 4:04, Новости дня

Работу клиники «Чайка» в «Москва-Сити» приостановили за сокрытие информации о пациентах с коронавирусом, сообщила специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Александра Нормова.

«Было установлено, что клиника провела пациентам 19 тестов на COVID-19, результаты тестов были положительными, однако данные о результатах тестов не были предоставлены в органы Роспотребнадзора. Это влечет угрозу распространения новой коронавирусной инфекции», – приводит слова эксперта столичного управления Роспотребнадзора РИА «Новости».

Нормова обратила внимание, что, согласно КоАП, за такое нарушение грозит наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Накануне мэр столицы Сергей Собянин назвал эпидемиологическую ситуацию в Москве контролируемой. При этом он заметил, что столичные власти принимали в том числе достаточно неприятные решения для снижения распространения коронавирусной инфекции, однако эти меры дают результат. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.