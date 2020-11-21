«Вести» выяснили, почему Украина не проголосовала против героизации нацизма

21.11.2020, 3:40, Новости дня

США и Украина стали единственными странами, которые не поддержали в ООН резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Как пишут «Вести», эксперты считают, что вся проблема в инициаторе резолюции — ни Штаты, ни Украина не хотят отдавать голос за документ, предложенный Россией. Кроме того, решающей в этом вопросе является внутренняя политика в отношении исторической памяти, поскольку на Украине до сих пор чтут Бандеру и дивизию СС «Галичина».



Reuters

18 ноября комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Как пишут «Вести», документ называется «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». За него проголосовало 121 государство, 55 стран воздержались, две страны были против — это США и Украина.

США выступили против принятия резолюции, так как увидели в ней «тонко завуалированную попытку узаконить российскую дезинформацию» о том, что соседние страны прославляют нацизм. Представитель США Джейсон Мак заявил, что, проголосовав против резолюции, американская сторона выступает за свободу выражения мнений.

Мак заверил, что его страна высоко ценит «героизм, вклад и жертвы стран-союзниц, которые одержали победу над нацистской Германией в 1945 году». Однако при этом, по его мнению, проект резолюции стал прикрытием «российской пропаганды», которая «очерняет соседние государства под циничным прикрытием борьбы с героизацией нацизма».

Советник украинского постпреда при ООН Игорь Ярёменко заявил, что предложенная Россией резолюция не имеет ничего общего «с борьбой против нацизма, неонацизма и других форм нетерпимости» и призвана скрыть «пропагандистские мотивы» России.

Он заявил, что авторы резолюции хотят «манипулировать историей» и «вмешиваться во внутренние дела соседних государств», а также «использовать Генассамблею как инструмент для государственной информационной кампании, чтобы прикрыть агрессивную международную политику».

Эксперты сходятся во мнении, что и США, и Украина из года в год отказываются голосовать за резолюцию исключительно потому, что её инициатором была Россия. По словам эксперта-международника Антона Кучухидзе, США хотят позиционировать себя как международного лидера, у которого есть своя идеология и собственное представление в ответ на любые вопросы и проблемы.

«На глобальном уровне идёт идеологическое противостояние между Россией и Украиной, холодная война закончилась, но противостояние продолжается. США не готовы поддерживать любые инициативы России. Они пытаются представить себя как глобального игрока, у которого идеология более правильная. Тут надо понимать дипломатический момент — это очень сложный политический процесс», — заявил Кучухидзе.

По его словам, отношения США и РФ «не на том уровне, чтобы поддерживать резолюции друг друга». К тому же Запад не раз осуждал нацистский режим, однако зачастую вместе со сталинизмом.

«В западном мире уже 300 раз осудили нацизм — как в США, так и в Европе. Но там ставят этот вопрос шире — раз осуждаем нацизм, значит и сталинизм будем осуждать. РФ же не может рассматривать этот вопрос широко — например, что в 1939 году СССР и Германия фактически разделили Польшу. Идеологически американцам тяжело голосовать только против нацизма», — заявил Кучухидзе.

С экспертом соглашается и политолог Алексей Якубин. По его словам, США, хоть и часто вспоминают приверженность международным договорённостям, стараются держаться в стороне от обязующих концепций.

«Это попытка со стороны США не дать возможность потом спекулировать на этой резолюции. Если будут предъявы, мол, смотрите, у вас есть ультраправые организации, неонацисты, почему вы с ними не боритесь? США как бы участвуют в международных процессах, но максимально пытаются ограничить влияние этих механизмов на внутреннюю ситуацию», — говорит политолог.

По словам директора Украинского института политики Руслана Бортника, США таким решением хотят «убрать фон для критики своих ситуативных союзников», в том числе и Украины.

«Во многих странах США разыгрывают праворадикальную карту», — говорит политолог.

Украина проголосовала активно «против», а не воздержалась, как большинство европейских стран. В прошлые годы против вместе с США и Украиной также голосовало Палау, ассоциированное с США. По словам профессора европейского конституционного права Димитрия Коченова, Палау, как правило, продаёт свои голоса, так что «на это не стоит обращать внимание».

По мнению Якубина, проголосовав против, Украина показала свою лояльность США. Украина пытается быть преданной Штатам, поддерживать их решения, в том числе и в ООН, где Вашингтон, в свою очередь, поддерживает Киев и голосует за резолюции, направленные против России.

«У нас, возможно, в посольстве думают, если США увидят, что Украина проголосовала аналогично, то они это оценят. В действительности, было бы более умно воздержаться от голосования в целом, как это сделали множество европейских стран», — говорит эксперт.

Кроме того, эксперты считают, что Украина в том числе не хочет быть осуждаемой за неоднозначную позицию по украинским националистам во Второй мировой войне.

«У нас тот же мотив, что и у США — резолюция была инициирована Россией. Она подрывает государственный миф о героях ОУН—УПА* или дивизии СС «Галичина», которые причастны к нацизму», — заявил Бортник.

Впрочем, по мнению Кучухидзе, Украина не могла проголосовать иначе, так как РФ до сих пор на официальном уровне считается государством-агрессором.

«Как вы представляете, это страна агрессор — голосовать за их инициативу немножко выглядит неадекватно. К тому же у РФ агрессивная позиция по голодомору. Тут сложный дипломатический процесс», — говорит эксперт.

Впрочем, по его словам, это голосование не означает, что Украина не осуждает нацизм.

«Это просто дипломатическая война на глобальном уровне», — заявил Кучухидзе.

По мнению Коченова, для многих европейских государств «нацизм и подобные понятия являются сугубо субъективными».

«То есть то, кого считать нацистом, кого называть фашистом, как правило, зависит от точки зрения говорящего. И почему, в таком случае, точка зрения одного эксперта должна превалировать по закону над точкой зрения другого и быть закреплённой в международном праве», — говорит эксперт.

Однако, в большинстве своём, страны Европы воздерживались от голосования опять же из-за того, что резолюцию предложила Россия.

«Страны судят по инициатору резолюции. Если РФ — мы воздержимся, это же их инициатива. Мы не будем давать им определённую моральную сатисфакцию. Тут накладывается ситуация, связанная с геополитическим состоянием, это борьба за дискурс», — заявил Якубин.

С ним соглашается и Руслан Бортник. По его словам, даже «если бы РФ предложила проголосовать за закон Ома, многие страны воздержались бы».

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории РФ (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).