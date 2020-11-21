Times – «ведут себя, как коммунисты» — польский премьер отчитал ЕС за авторитарное поведение

21.11.2020, 3:40, Новости дня

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал новый механизм распределения бюджета Евросоюза и обвинил организацию в деспотизме. По словам политика, его страна хорошо знакома с подобным единовластным подходом к решению вопросов, так как в течение десятилетий находилась под «коммунистическим гнётом», передаёт The Times.



Reuters

Польша продолжает усиливать противостояние с Брюсселем. За несколько часов до саммита с другими лидерами ЕС премьер-министр страны Матеуш Моравецкий сравнил европейскую организацию с коммунистической диктатурой, пишет The Times.

Во время выступления в сейме глава правительства заявил, что ЕС управляют «еврократы» и «олигархия», которые обслуживают интересы Германии и Франции. После этого депутаты поддержали вето Моравецкого на бюджет европейского блока на 2021—2027 годы из-за содержащегося в нём пункта о новом механизме «верховенства закона».

Польша и Венгрия выступают против этого механизма. В случае его принятия он позволит ЕС прекращать финансирование стран, которые, по его мнению, подрывают независимость судебной системы или права человека. Именно в этих нарушениях обвиняют популистские правительства обеих стран, поясняет издание.

«Нарушение закона стало в ЕС пропагандистской дубинкой», — заявил Моравецкий во время парламентских дебатов. Он сравнил подход блока с бесцеремонной автократией, о которой Польша «знает не понаслышке», так как в течение десятилетий находилась под «коммунистическим гнётом».

По его словам, Варшава не потерпит, чтобы её «отчитывали словно ребёнка». «Без принципа правовой определённости ЕС остаётся механизмом, в котором решения в произвольном порядке принимают еврократы, а фактически — европейская олигархия, иногда несколько более сильных стран, чтобы господствовать над более слабыми. И мы с этим несогласны», — добавил он.

Проевропейская газета Gazeta Wyborcza охарактеризовала это выступление как «первую полекситскую речь Моравецкого», подразумевая идею выхода Польши из ЕС. Проправительственный портал wPolityce, наоборот, высоко оценил позицию премьера против «нового Мюнхена», имея в виду призванное умиротворить Гитлера соглашение 1938 года.

«Истеблишмент в Германии и Брюсселе пытается осуществить революцию и создать единое европейское государство с базой в Брюсселе или, возможно, в Германии», — считает Збигнев Зёбро, министр юстиции Польши и член радикальной правой партии «Солидарная Польша».

Тем не менее в ходе прошедшей накануне вечером видеоконференции, посвящённой бюджету ЕС, участникам удалось избежать крупной конфронтации. Вероятно, благодаря тому, что президент Европейского совета Шарль Мишель заранее призвал европейских лидеров не нарушать ход дискуссии.

Вместе с тем обсуждение длилось всего 16 минут. За это время Мишель и немецкий канцлер Ангела Меркель высказались в поддержку механизма «верховенства закона», а главы Венгрии, Польши и Словении выступили против.

Польша и Венгрия блокировали принятие бюджета ЕС, в том числе средств на восстановление после пандемии в размере €750 млрд, которые срочно необходимы таким странам, как Испания и Италия. Европейские лидеры вернутся к этому вопросу на личной встрече через три недели.

Польша и Венгрия получают около 5% ВВП из бюджета ЕС и будут одними из крупнейших бенефициаров семилетнего соглашения. Поэтому официальная Варшава уже подверглась критике на родине за блокировку, обращает внимание The Times.