 

Компания Volvo представила симулятор с виртуальной реальностью

21.11.2020, 3:38, Новости дня

Новый симулятор вождения, созданный в компании Volvo, мог бы помочь в подготовке водителей большегрузных автомобилей. Но планы автопроизводителя гораздо шире.

Симулятор они решили применить в процессе испытаний новых устройств, деталей и узлов выпускаемых машин. В результате можно значительно сократить время от появления первых чертежей до внедрения в производство новинок, говорят авторы идеи.

По крайней мере, не нужно создавать действующий прототип, а затем в процессе физических испытаний проверять, годится ли он для установки на авто или нет. То же самое, по крайней мере, в предварительном порядке, можно сделать при помощи виртуальной реальности. Будут сэкономлены огромные средства, говорят специалисты.



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