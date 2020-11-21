Apple соглашается выплатить 113 млн долларов компенсаций за стимулирование пользователей покупать новые устройства

21.11.2020, 3:38, Новости дня

Излишняя резвость маркетологов, проявленная в недавнем прошлом, уже обошлась компании Apple в полмиллиарда долларов, выплаченных по судебным искам. И вот теперь «яблочный» производитель снова согласился добровольно ущерб своим клиентам, подавшим несколько коллективных исков в Аризоне, Техасе и Калифорнии.

Речь идет «всего-то» о 113 миллионах долларов, отмечают эксперты. Непонятно, получил ли Apple в свое время столько дополнительной прибыли из-за того, что решил поумничать в отношениях с несговорчивыми американскими покупателями.

Теперь компания обещает предоставлять полную информацию о том, как используется заряд аккумулятора его смартфонов. А еще несколько лет назад вносил в ПО специальные поправки, которые быстро разряжали батареи старых гаджетов. В результате люди шли покупать новые модели.