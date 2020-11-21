Мнение: Ударный кулак Сонгун: Ядерное оружие КНДР

21.11.2020, 3:28, Разное

Интересный разбор истоков и текущего состояния северо-корейской ядерной программы, которые позволили КНДР де-факто войти в клуб полноценных ядерных держав.

Аннотация:

В 2006 году Северная Корея вошла в клуб ядерных держав. В настоящее время КНДР обладает не только ядерными и термоядерными боеприпасами, но и средствами их доставки, включая межконтинентальные баллистические ракеты.

О том, что северокорейское ракетостроение продолжает активно развиваться, говорит неожиданное для военных экспертов появление новых образцов вооружений на параде, состоявшемся 10 октября 2020 года.

В день 75-летия Трудовой Партии Кореи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне появилась крупнейшая МБР и новая баллистическая ракета подводных лодок. Специалисты в области противоракетной обороны, такие как Майкл Эллман, пытаются косвенными методами определить потенциальные характеристики и боевые возможности нового оружия. Другие исследователи предполагают, что КНДР вплотную подошла к освоению технологии разделяющейся боевой части с блоками индивидуального наведения.

Следует отметить, что целью ядерной программы КНДР всегда являлось сдерживание потенциального противника. Коллапс мировой социалистической системы и ряд военных конфликтов, показавших бессилие армий, оснащенных только конвенциональным вооружением, перед мощью армии США и их союзников, подтолкнул КНДР к выходу из договора о нераспространении ядерного оружия.

Достигнутые северокорейской стороной военно-технические успехи в значительной степени минимизировали риск возникновения вооруженного конфликта на Корейском полуострове.

Администрации Джорджа Буша-младшего, Барака Обама и Дональда Трампа не смогли вынудить КНДР отказаться от ядерного оружия. Теперь с ядерной Северной Кореей будет иметь дело кабинет Джо Байдена.

В новом видео Глеб Таргонский и Владимир Зайцев обсуждают ядерную программу КНДР, ее предпосылки и последствия, северокорейские баллистические ракеты, новейшие стратегические вооружения.

PS. А вот насчет Байдена еще далеко не факт. Трамп сегодня снова заявил, что выиграл выборы, набрав 74 млн. голосов. Никуда уходить из Белого Дома он пока не собирается. Так что как знать, может быть переписка агента Дональда с "ракетным человеком" будет продолжена.

Относительно самих попыток Трампа добиться от КНДР уступок по ядерному оружию, то де-факто его политика в отношении КНДР провалилась, не без участия Болтона и ЦРУ, которые перед переговорами всячески саботировали линию Трампа. Сам же Трамп оказался не готов пойти на серьезные уступки связанные с выводом с территории Южной Кореи комплексов THAAD и сокращением американского контингента в Южной Корее. Ну а раз США на серьезные уступки идти отказались, то и КНДР не предприняла ничего, чтобы заморозить свою ракетно-ядерную программу, новинки которой она периодически показывает на своих военных парадах. Де-факто, Ким Чен Ын добился того, что все привыкли к тому, что КНДР это ядерная держава и останется таковой еще очень долго. Соответственно, при младшем Киме не только решили задачу создания полноценного ядерного оружия и средств его доставки (в том числе и до территории США), но и смогли свести дипломатическое давление на КНДР из-за ядерного оружия к абстрактной говорильне. Все это было проделано в условиях экономики обложенной санкциями, что лишь повышает значимость деятельности Ким Чен Ына по обеспечению обороноспособности КНДР.