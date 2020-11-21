 

Технологическому бизнесу Москвы одобрили выплаты на 875 млн рублей

21.11.2020, 3:10, Новости дня

Правительство Москвы с начала 2020 года одобрило технологическим компаниям города выплаты в виде субсидий и грантов на общую сумму порядка 875 млн рублей, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина на онлайн-пресс-конференции.

«Москва уделяет большое внимание развитию технологичных отраслей», – отметила Сергунина, добавив, что город создает инфраструктуру для них, формирует мощную систему подготовки кадров, предоставляет гранты и субсидии, передает ТАСС.

По ее словам, с начала года в целях поддержки бизнеса в сфере высоких технологий одобрены выплаты в размере порядка 875 млн рублей. Финансовой поддержкой обеспечены 225 технологических проектов. Они получили субсидии инжиниринг, на оборудование для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера и гранты на реализацию инновационных комплексных проектов.

Кроме того, Сергунина отметила выступление российской сборной на чемпионате мира Cybathlon 2020, который проходил 13-14 ноября. Российские участники взяли серебро и бронзу в двух дисциплинах, тем самым улучшив показатели по сравнению с чемпионатом 2016 года. Еще трое членов национальной команды вошли в топ-5.

В июне президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по проведению комплексного налогового маневра для стимулирования сферы IT. Также президент поддержал инициативу о внесении ряда компаний IT-отрасли в число пострадавших от коронавируса. Кроме того, глава государства провел совещание по развитию телекоммуникаций, на котором призвал правительство и Госдуму ускорить принятие законопроекта о «регуляторных песочницах», чтобы «максимально устранить барьеры для запуска и поддержки перспективных проектов в области информационных технологий». Помимо этого, президент поручил снизить ставку налога на прибыль для IT-отрасли с 20% до 3%, а ставку страховых взносов для таких компаний снизить до 7,6%, причем бессрочно.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Министр армии США – о присутствии военных России на границах НАТО

08.09 / “Недопустимо из соображений безопасности и интересов ФРГ”. Бундесвер не будет передавать РФ результаты анализов Навального

15.08 / В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

24.06 / Австралийский Брисбен готов побороться за право принять Олимпиаду в 2032 году

09.07 / Каждая третья область Украины не отвечает условиям ослабления карантина – Минздрав

26.06 / Американский суд дал 9 лет обвиненному в хакерстве Алексею Буркову

11.08 / Украинский депутат – власти никак не реагируют на заявление о подготовке госпереворота

14.10 / ФСБ опубликовало документы о зверствах латышских карателей в годы войны

12.07 / От коронавируса в РФ вылечились более 7,5 тыс. военных

30.07 / Тодоренко уехала на заработки на Украину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска