 

После взрыва во Львовской области в военном госпитале возобновили подачу кислорода

21.11.2020, 2:48, Новости дня

В Винниках во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных возобновили подачу кислорода. Об этом вечером 20 ноября в Facebook написал мэр Львова Андрей Садовый.

“Подача кислорода в винниковском госпитале восстановлена. Все пациенты, которых эвакуировали в больницу скорой помощи, завершат лечение уже здесь”, – заявил он.

Вечером 20 ноября Садовый сообщил, что в госпитале произошла нештатная ситуация с кислородом. Предварительно произошел взрыв на заправке.

В больнице находилось 60 кислородозависимых больных. По словам мэра, 30 направили в больницу скорой помощи, пять из них в реанимации. 12 – в 8-ю больницу.

Львовский областной госпиталь ветеранов – одно из самых загруженных медучреждений, которые лечат больных COVID-19. Об этом 20 ноября сообщила пресс-служба Львовской областной администрации.

В больнице 186 больных, кислородная сеть работает с максимальной нагрузкой, сказано в сообщении.

“Полторы недели назад мы расширили кислородную сеть. До этого было 87 точек, на сегодня уже 165. Это максимальная нагрузка на той кислородной станции, которую имеем сегодня”, – рассказал руководитель медучреждения Максим Прикупенко.

До конца года в госпитале планируют установить новую кислородную станцию. Речь идет о бочке объемом 5 тыс. литров кислорода. Две станции и новый кислородный генератор позволят проложить дополнительно 200 кислородных точек и обеспечить больницу кислородом почти на 90%, отметили в ОГА.

По информации пресс-службы, в реанимации госпиталя находилось 16 больных, 13 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Спасатели извлекли из развалившегося в Индии самолета почти всех пассажиров

06.08 / Доктор Мясников предсказал «несинхронные волны» коронавируса

12.08 / В Сенате США пригрозили Лукашенко санкциями

29.08 / Производитель предупредил о резком подорожании любимого мороженого Путина

28.07 / “Подстрекают к нетерпимости и ненависти”. В офисе омбудсмена прокомментировали инициативу нардепов от “Слуги народа” о штрафах “за пропаганду гомосексуализма”

30.06 / Возможность оплатить парковку временно ограничена в Москве

26.06 / Зеленский: И Крым вернем, и людей вернем

23.08 / Chery начала производство нового кроссовера Exeed VX, который появится в России

09.09 / Автоколонны снабжения сил коалиции в Ираке подверглись нападению

11.07 / В этом году с самыми масштабными учениями в Европе у США не задалось — уже планируют на следующий, но скромнее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска