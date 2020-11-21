NBC – «невероятная безответственность» — Байден раскритиковал Трампа за неумение проигрывать

21.11.2020, 2:46, Новости дня

На встрече с журналистами избранный президент США Джо Байден устроил разнос Дональду Трампу за то, что тот отказывается способствовать процессу передачи власти и не допускает его на правительственные брифинги. Политик также не исключил, что он может подать в суд на действующую администрацию, пишет NBC.

Сегодня избранный президент Джо Байден обрушился с критикой на президента Трампа за его отказ уступить и то послание, что он шлёт американскому народу.

ДЖО БАЙДЕН, избранный президент США: Я думаю, мы стали свидетелями невероятной безответственности.

Президент решил не помогать процессу передачи власти Байдену, лишить его доступа к критически важным брифингам, посвящённым национальной безопасности и COVID-19.

Сегодня вечером Байден оставил открытой возможность того, что он может подать в суд на администрацию Трампа, хотя и не поддерживает этот шаг.

ДЖО БАЙДЕН: Я считаю, что мы продвинемся дальше, по-настоящему работая с нашими республиканскими коллегами. Но это открытый вопрос. Всё может измениться.

КРИСТЕН УЭЛКЕР, корреспондент NBC в Белом доме: То есть вы не исключаете, что можете начать судебную тяжбу с администрацией Трампа, администрацией общих служб?

ДЖО БАЙДЕН: Мы этого не исключаем.

Четыре человека, знакомые с обсуждением вопроса, сообщили NBC News, что Байден «теряет терпение». Кроме того, его команда беспокоится, что если суд вынесет решение не в их пользу, то этот шаг может привести к обратному результату.

Между тем Байден и администрация Трампа провели соперничающие пресс-конференции о пандемии. Причём впервые с июля Белый дом организовал брифинг целевой рабочей группы, на которой доктор Фаучи похвастал прогрессом в разработке вакцины.

ЭНТОНИ ФАУЧИ, главный инфекционист США: Нам нужно отмести в сторону любые предположения о том, что она (разработка вакцин Pfizer и Moderna от коронавируса. — ИноТВ) производилась впопыхах и недолжным образом. На самом деле это очень надёжные (средства. — ИноТВ).

Вице-президент Майк Пенс передал следующее сообщение президента.

МАЙК ПЕНС: Наша целевая рабочая группа, администрация и президент не поддерживают общенациональный карантин. И мы не поддерживаем закрытие школ.

Байден сегодня провёл беседу с группой губернаторов. Некоторые из них уже ввели карантин, в том числе запретили очное посещение школ.

ДЖО БАЙДЕН: Никакого закрытия страны не будет, потому что в каждом регионе, каждом районе, каждом сообществе ситуация может быть разной.

Тем временем юристы Трампа продолжают пытаться оспорить результаты выборов. Руди Джулиани выступил с конспирологическими теориями об электоральных нарушениях в крупных городах, несмотря на то что госсекретари штатов отрицают существование масштабной фальсификации голосования, а Министерство национальной безопасности назвало выборы самыми безопасными из тех, что когда-либо проводились.

Сегодня Джулиани отказался представлять журналистам доказательства, которые подтверждали бы его обвинения.

РЕПОРТЁР: То есть ваш ответ: нет?

РУДОЛЬФ ДЖУЛИАНИ, личный адвокат Дональда Трампа: Мой ответ: я не могу их вам предоставить, потому что я не могу подвергать опасности жизни свидетелей.

Между тем вот что сегодня вечером в интервью MSNBC заявил бывший президент Барак Обама.

БАРАК ОБАМА, экс-президент США: Это просто наглые утверждения, которые неоднократно были опровергнуты в суде.

КРИСТЕН УЭЛКЕР: Президент Трамп пригласил в Белый дом ключевых законодателей-республиканцев из парламента Мичигана. Его штаб пытается оспорить результаты выборов в этом штате, где перевес у Байдена составляет более 150 тысяч голосов.

Дата выхода в эфир 19 ноября 2020 года.