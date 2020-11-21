Врача в Германии заподозрили в убийстве пациентов с COVID-19

21.11.2020, 2:16, Новости дня

В немецком городе Эссен врача университетской клиники заподозрили в убийстве пациентов с коронавирусной инфекцией. Подозреваемого задержала полиция.

«После совместного расследования прокуратуры и управления полиции Эссена имеется подозрение, что медик преднамеренно и противозаконно вводил тяжелобольным пациентам медикаменты на последней стадии их жизни, которые привели к их немедленной смерти», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

В результате действий врача умерли двое мужчин 47 и 50 лет, они умерли 13 и 17 ноября. Пациенты проходили лечение у подозреваемого и находились на момент введения препаратов «в очень критическом состоянии».

Полицейские начали расследование убийств, медика поместили под арест. Он дал показания по одной из смертей, сообщив, что хотел прекратить «страдания пациента и его родных».

44-летний врач работал в учреждении с февраля 2020 года. В университетской клинике заявили, что пациенты находились «на последней стадии смерти». Медика отстранили от работы.

Напомним, в феврале Федеральный Конституционный суд Германии объявил противоречащим Основному закону страны введенный Бундестагом в 2015 году запрет на эвтаназию. Таким образом, эта процедура была разрешена.

По данным института Роберта Коха, за все время пандемии в ФРГ зафиксировали 855 тыс. случаев заболевания COVID-19, в последние две недели ежедневный прирост инфицированных колеблется в диапазоне 11-23 тысячи, за предыдущие выявили 22,6 тыс. новых инфицированных. Со 2 ноября в стране действует общенациональный режим «мягкого» локдауна.