 

Трамп обвинил Pfizer в сокрытии успешных испытаний вакцины

21.11.2020, 2:16, Новости дня

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что американская фармацевтическая компания Pfizer специально не стала объявлять об успешных испытаниях вакцины от вызываемого коронавирусом заболевания до завершения американских выборов с целью навредить кандидату от Республиканской партии.

«Крупные фармацевтические компании запустили негативную рекламу стоимостью в миллионы долларов против меня во время предвыборной кампании, которую я выиграл, кстати говоря. Мы это еще выясним. Я получил почти 74 миллиона голосов. Против нас были крупные фармацевтические компании, СМИ против нас, крупные технологические компании против нас», – приводит слова американского лидера ТАСС.

В частности, по его мнению, компания Pfizer специально не стала до выборов делать объявление об успешных испытаниях своей вакцины, чтобы навредить кандидату от Республиканской партии на выборах. «Они решили задержать это из-за того, что я делаю», – сообщил Трамп, пояснив, что фармацевтическим компаниям, по его мнению, не нравится, что он проводит политику снижения цен на лекарства.

Накануне немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer подали заявку на регистрацию в США вакцины от коронавируса. В Белом доме пообещали американцам 40 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции к концу 2020 года.

Об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech заявили 9 ноября. В тот же день глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила о намерении заключить с BioNTech и Pfizer контракт на поставку 300 млн доз вакцины от коронавируса. По сообщениям СМИ, эффективность вакцины составляет 95%. При этом сообщалось о побочных эффектах.



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