Тимошенко отреагировал на заявления Уманского о строительстве дорог

21.11.2020, 1:54, Новости дня

Заместитель главы Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко заявил, что бывший советник председателя Офиса президента Украины и экс-министр финансов Игорь Уманский делает заявления о строительстве дорог, не владея ситуацией. Об этом 20 ноября он сообщил в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина”.

По словам Тимошенко, оппонентам, которые стоят за Уманским, выгодно нивелировать проект президента Украины Владимира Зеленского “Большое строительство”.

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян высказал мнение, что речь идет о вероятной внутренней борьбе.

На что Тимошенко ответил, что считает это предположение неверным. По его словам, за этой ситуацией “стоят оппоненты президента, и все”.

22 апреля глава ОПУ сообщил, что Уманский станет его советником и будет заниматься вопросами коррупции в таможенных и налоговых органах.12 ноября Уманский раскритиковал решение властей ввести “карантин выходного дня” в Украине и написал заявление об уходе из Офиса президента.

18 ноября он провел пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что за время работы в ОПУ и Минфине убедился: “достучаться к власти, ее руководству можно исключительно публично – через экран телевизора, через соцсети”.

“Записки, предложения и другое, к сожалению, не принимаются”, – сказал он, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Уманский трижды работал на руководящих должностях в Министерстве финансов Украины. В 2008–2010 годах был первым заместителем министра, в 2009–2010 годах – и.о. министра. Последний раз проработал министром финансов менее месяца – с 4-го по 30 марта 2020 года.

В апреле 2020 года Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Верховная Рада Украины в июне разрешила выделить часть средств фонда на строительство дорог.

В общем на строительство дорог из этого фонда заложили 35 млрд грн. По информации Министерства финансов Украины, на 10 ноября потрачено 61% запланированных на дороги средств (20,6 млрд грн).