 

Из-за увеличения количества больных COVID-19 власти могут пойти на жесткие меры – Радуцкий

21.11.2020, 1:54, Новости дня

Эпидемическая ситуация в Украине ухудшается, количество активных больных перешло границу в 310 тыс. Об этом 20 ноября в Facebook написал нардеп от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

“Все больше украинцев нуждаются в госпитализации. Месяц назад ежедневно в среднем в больницы отвозили 1100 пациентов, на сегодня за день госпитализируют более 1700. К счастью, система здравоохранения выдерживает нагрузки. Загруженность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусной инфекцией, в среднем составляет 52%. Наибольший процент занятости мест в больницах Полтавской (72%), Черкасской (71%) и Запорожской (63%) областей. В 10 регионах койко-места заполнены менее чем на 50%”, – отметил он.

По словам Радуцкого, в целом статистика указывает на то, что ситуация постоянно ухудшается.

“Сейчас она остается контролируемой. Но при сохранении темпов у власти через две-три недели не останется другого выбора, как вводить более жесткие меры”, – подчеркнул нардеп.

https://www.facebook.com/radutskyy/posts/209838067332126

В Украине зафиксировано более 598 тыс. случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 14 575 – за последние сутки. За время эпидемии в Украине скончалось 10 589 пациентов с COVID-19, выздоровело 274 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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