Клименко рассказал, как полиция будет штрафовать за неношение масок в общественных местах
21.11.2020, 1:54, Новости дня
В Украине за неношение масок в общественных местах будут штрафовать только в случае отказа надеть ее, сперва полицейские будут об этом просить. Об этом 20 ноября заявил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.
“Согласно нововведениям, полицейские теперь могут не только составлять административные протоколы за нарушение карантина, но и на месте принимать решения в отношении физических лиц, находящихся в общественных зданиях или транспорте без надетых масок или респираторов”, – сообщил Клименко.
По его словам, в первую очередь полиция будут действовать превентивно.
“Сначала сделают замечание. И только в случае отказа будут документировать действия правонарушителя”, – пояснил он.
6 ноября Верховная Рада ввела штрафы за неношение масок в общественных местах.
Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщал, что принятым законом устанавливаются штрафы в размере от 170 до 255 грн.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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