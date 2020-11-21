Ученые выявили самую эффективную жиросжигающую диету

21.11.2020, 1:32, Разное

Ученые подходят к этой проблеме с присущей им логикой и простотой: чтобы держать тело в тонусе, человеку нужно расходовать столько же энергии, сколько он получает вместе с пищей. Соответственно, лучшая диета для похудения подразумевает снижение калорийности или порций потребляемых продуктов и повышение физической активности.

Если придерживаться этих простых правил питания, человек непременно будет постепенно сбрасывать лишний вес. Но есть один минус: этот универсальный поход нужно неукоснительно соблюдать в течение долгих месяцев или даже лет. В погоне за скоростью диетологи, медики и другие специалисты придумают все более изощренные методики. Вопросом заинтересовался и научный мир.

Канадские ученые из Университета Альберты провели эксперимент, чтобы выяснить, какая диета для похудения эффективнее. Для этого они пригласили 43 добровольца, которых разделили на две категории.

Первую группу специалисты обеспечивали дневной нормой калорий с помощью коктейлей, богатых белком. Другие же получали необходимую энергию с помощью обычной пищи. По итогам исследования выяснилось, что в первой группе участники опыта быстрее сбросили лишний вес. Изучая результаты, эксперты сделали вывод, что в этом им помог белок, который ускорил обмен веществ.