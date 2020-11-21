 

В РФ ответили на слова Санду о миротворцах в Приднестровье

21.11.2020, 1:22, Новости дня

Вывод российских миротворцев из Приднестровья, на котором настаивает избранный президент Молдавии Майя Санду, может привести к обострению конфликта в регионе, сообщил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Российские войска находятся в Приднестровье не потому, что нам очень этого хочется. Если они оттуда выйдут, то там может начаться новая горячая стадия конфликта, от которого не будет приятно никому», – цитирует НСН Климова.

Он также отметил, что российская сторона всегда готова решать вопросы в политико-дипломатической плоскости. По словам Климова, Кишиневу стоит отказаться от желания угодить политическому курсу Вашингтона, который, в свою очередь, не заботится о людях, проживающих на территории Приднестровья.

Ранее Санду заявила, что, по ее мнению, решение конфликта в Приднестровье должно включать полный вывод российского миротворческого контингента. Она назвала Приднестровье «отколовшимся регионом», куда молдавские власти не могут даже попасть. Избранный президент отказалась признавать долг Тирасполя перед Газпромом и заявила, что не рассматривает сценарий федерализации. Также Санду призывала к мирному решению конфликта в Приднестровье, заявив об отказе Кишинева платить за российский газ, поставленный в непризнанную республику.

В свою очередь депутат Госдумы Елена Панина, комментируя заявление президента Молдавии, отметила, что именно федерализация могла обеспечить баланс интересов и долгосрочный мир. По ее словам, Санду предлагает жителям Приднестровья возвращение к ситуации 1992 года, в которой разгорелся конфликт, унесший жизни тысяч людей.



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