В Джорджии утвердили победу Байдена

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21.11.2020, 1:22, Новости дня

Госсекретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер утвердил результаты выборов американского президента, по которым в штате победил кандидат от Демократической партии Джо Байден.

«Офис госсекретаря Джорджии сегодня утвердил результаты всеобщих выборов 3 ноября 2020 года», – цитирует РИА «Новости» заявление офиса Раффенспергера.

На данный момент у Байдена уже официально 16 голосов выборщиков.

Ранее Байден допустил возможность подачи иска к администрации действующего президента и его конкурента от республиканцев Дональда Трампа.

Напомним, 7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, сам он провозгласил себя «избранным руководителем» страны. Трамп подчеркивал, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Также он обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.



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