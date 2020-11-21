Байден объявил сбор средств на финансирование «переходной команды»

21.11.2020, 1:22, Новости дня

Демократ Джозеф Байден обратился к сторонникам с просьбой внести вклад в финансирование деятельности «переходной команды» в условиях отсутствия доступа к государственному финансированию.

«Вот как обстоят дела: поскольку президент [США Дональд] Трамп отказывается уступить и затягивает передачу [власти], мы должны финансировать [этот процесс] самостоятельно и нуждаемся в вашей помощи. Если у вас есть возможность, внесите свой вклад в финансирование переходной команды Байдена – Харрис», – говорится в сообщении на странице Байдена в Twitter.

Ранее глава Управления общих служб США Эмили Мерфи отказалась объявить Байдена избранным американским президентом, что автоматически лишило политика возможности получить государственное финансирование на формирование новой администрации.

Напомним, 7 ноября крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден провозгласил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как американская чиновница преградила Байдену путь к власти.